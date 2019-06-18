Facebook, kendi kripto para birimi ile dijital cüzdanını tanıttı: Libra ve Calibra

Facebook’tan Salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, 'Messenger ve Whatsapp’ta bağımsız bir uygulama' olacak.
Şirketten yapılan açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi 'kullanıcının izni olmadan' Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.
Öte yandan, sistem reel varlıklar tarafından desteklenecek ve düzenlenecek.
Sistemin ayrıca çevrimiçi ticaret firmaları dahil olmak üzere yaklaşık 25 ortak tarafından desteklendiği öğrenildi.
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