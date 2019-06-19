Narışkin: ABD doları, 'zehirli' hale geliyor

Rus yetkili, "Son derece agresif ve öngörülmez bir tutum sergileyen ABD'nin ana rezerv para biriminin sahibi olmaya devam etmesi anormal görünüyor. Çok kutupluluğun objektif şekilde güçlenmesi sonucunda doların uluslararası ekonomik ilişkilerdeki tekel konumu, anakronik hale geliyor. Dolar, kademeli olarak 'zehirli' bir nitelik kazanıyor" ifadelerini kullandı.
Narışkin, dolar kullanımının risk yarattığının da altını çizerek, dolara alternatif arayan ülkelerin sayısının arttığını vurguladı.
Rusya yönetimi, ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle doların etkisini azaltmaya yönelik adımlar atıyor. Rusya Merkez Bankası ekonomide dolara olan bağımlılığı azaltmak için bir süredir dolar rezervlerini elden çıkarıp altına yatırım yapıyor.
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