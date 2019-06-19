HDP'li Paylan: Damat bey, ekonomiyi çok kötü yönetiyorsunuz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Bütçedeki delikle ilgili sorumluluk almalıyız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gelip bu açığı anlatsın bize" dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonomi yönetiminin son 17 yıldaki tek çıpasının bütçe disiplini olduğunu, tüketim harcamaları üzerinden alınan vergilerle bir tüketim toplumunun yaratıldığını ve sonunda bütçe dengesinin bozulduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bütçenin 2019 yılında 80 milyar lira açık vereceğini söylediğini, ancak ilk 5 aylık dilimde 66,5 milyar lira açık verdiğinin açıklandığını belirten Paylan, şunları kaydetti: "Vatandaşın harcama kapasitesini yok ederseniz bu açık 80 değil 180 milyar lira olur demiştik ve dediğimiz oldu. İlk 5 aya göre bütçe 66,5 milyar lira açık verdi. Açığın tamamını neredeyse 5 ayda vermiş olduk. Bütçedeki delikle ilgili sorumluluk almalıyız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gelip bu açığı anlatsın bize. Aksi takdirde ekonomik kriz şartları derinleşir. Yapmamız gereken vatandaşı gelirle buluşturup harcama döngüsünü sağlamaktır. Damat bey, ekonomiyi çok kötü yönetiyorsunuz. Aynı fakülteden mezun olduk ama hocalar size nasıl not verdi bilmiyorum."

Bir gazetecinin, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Hala başbakanlığı döneminde kendisine tahsis edilen aracı ve resmi konutu kullanıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Paylan, Yıldırım'ın yaptığının etik olmadığını söyledi.

Yıldırım'ın tek titrinin milletvekili olduğunu belirten Paylan, "Ben Meclise yürüyerek geliyorum ve tahsisli bir aracım yok. Ama Yıldırım onlarca zırhlı araçla geziyor. Niye bu araçlar bana değil de Yıldırım'a eşlik ediyor. Kendisi gibi 600 milletvekili var. Ben kimseye bu tahsislerin yapıldığını görmedim. Bunun cevabı yok. Büyük bir aymazlık var. Sayın Yıldırım, seçime 3 gün kala bu araçları bırakın da halkın içine karışın. Bu size zarar verir" ifadelerini kullandı.