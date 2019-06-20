ABD, Rus Finans Kuruluşu'na yeniden yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan açıklamaya göre bankacılık sektörü dışında faaliyet yürüten Rus Finans Kuruluşu, Washington'un Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Pyongyang'a uygulanan yaptırım listesine yeniden dahil edildi.

OFAC, Rus Finans Kuruluşu'nun Kuzey Kore'ye ABD yaptırımlarını delerek uluslararası finans sistemine erişim sağlama konusunda yardım ettiğini öne sürdü. ABD'nin iddiasına göre Rus Finans Kuruluşu, daha önce Kuzey Kore Dış Ticaret Bankası'yla işlem yaptığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan Çinli Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co'ya finansal hizmetler sunuyor.

ABD, geçen ay İran, Suriye ve Kuzey Kore'ye silah sevk etmekle suçladığı üç Rus şirketine yaptırım uygulamıştı.