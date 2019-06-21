İş dünyası Başkurdistan’da buluşuyor: Türkiye’ye özel önem veriliyor

#Rusya Başkortostan Özerk Cumhuriyeti’nde 21-22 Haziran tarihlerinde Zauralye 2019 Ekonomi Fuarı gerçekleştiriliyor. Fuara Türkiye dahil dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda iş insanı katılıyor. @asipnp @tpprf_ru pic.twitter.com/ncBKSUk0v2 — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) June 21, 2019

Sibay kentinde 20-22 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda Türkiye de katılıyor. Rusya hükümetinin en büyük ticaret ve strateji kuruluşlarının, ticaret ve sanayi odalarının, Rusya’nın önde gelen sivil toplum kuruluşu ve iş örgütlerinin katılımıyla Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Rustem Hamitov’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Zauralye 2019 Ekonomi Fuarı’nın açılışını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapması bekleniyor. Tarım, Sanayi ve turizm alanında Türkiye’nin işbirliği içinde olduğu Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’ndeki fuara çok sayıda Türk iş insanı, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları ve turizmciler de katılacak.

'ÖZEL GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ'

Türkiye ile işbirliğine özel önem verdiklerini belirten Tüm Rusya Halkları Rusya İş ve Organizasyon Komitesi Eş Başkanı Andrey Nazarov, “Başkurdistan Cumhuriyeti ve Türkiye ekonomik anlamda zaten işbirliği içinde. Tarım gibi alanlarda aktif olarak işbirliği yapıyoruz, petrokimya endüstrisi, inşaat endüstrisi, turizm alanında işbirliğimiz devam ediyor. Bölgelerarası işbirliğine özel önem veriyoruz. Ayrıca, 2019 yılı kültür ve turizm yılı olarak ilan edildi. Rusya ve Türkiye arasındaki kültürel bağların ve turizmin daha da artması için özel çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Ayrıca fuarla ilgili açıklama yapan Rusya Kırım İş ve Dostluk Vakfı Başkanı Yazdan Kaya da Ruslar’ın ve Başkurdistan halkının bu fuarı çok önemsediğini belirterek, fuar katılımcıları açısından ikinci büyük delegasyonun Türkiye’den geleceğini söyleyen Kaya, “Türkiye’den kalabalık bir heyetle gideceğimiz Fuar’da çeşitli alanlarda ikili anlaşmalar gerçekleştirilmesi için özel girişimde bulunacağız” dedi.