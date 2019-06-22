Bitcoin Mayıs 2018’den bu yana ilk kez 10 bin dolar sınırını aştı

Dünyanın en popüler kripto para birimi Bitcoin, dün gece geçtiğimiz yılın mayıs ayından bu yana ilk kez 10 bin dolarlık psikolojik sınırı aştı.

Son haftalardaki hızlı yükselişini sürdüren Bitcoin, dün gece geçtiğimiz yılın mayıs ayından bu yana ilk kez 10 bin dolarlık sınırı aştı.

20’den fazla borsada gerçekleştirilen işlemlerin ortalamasını hesaplayan CoinMarketCap'ın verilerine göre Bitcoin, Moskova saati ile 06.42 (TSİ ile aynı) itibarıyla yüzde 10.33 değer kazanarak, 10 bin 730 dolara ulaştı. En büyük işlem hacimlerinin görüldüğü Binance borsasında ise Bitcoim yüzde 10.72 artarak, 10 bin 740 doları gördü.

Rus analiz şirketi Biznesdrom Başkanı Arseniy Poyarkov, Sputnik’e demecinde dünyanın en popüler kripto para birimindeki hızlı artışı değerlendirdi.

Poyarkov, “Bitcoin fiyatı, Facebook’un kendi kripto para birimi Libra’yı piyasaya süreceği yönündeki haberler ortamında 10 bin dolarlık sınırı aştı. Bu iki para birimi arasında resmen takas işlemi yapılması beklenmiyor olsa da Libra gibi bir ödeme aracının oluşu, kripto ekonomiyi önemli ölçüde güçlendirebilir, zira takas için resmi olmayan yollar mutlaka bulunacak. Yine de şimdilik Libra hala başlangıç aşamasında olduğu için bu artış henüz spekülatif nitelik taşıyor ve piyasa rahatlıkla ters yöne de hareket edebilir” ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD’li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

Facebook’tan salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, 'Messenger ve Whatsapp’ta bağımsız bir uygulama' olacak.