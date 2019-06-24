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14:29 24 Haziran 2019
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    DEİK, YASED ve TÜGİAD'ın mesajı ortak: Artık ekonomiye odaklanma zamanı

    © AA / Erhan Elaldı
    Ekonomi
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    İş dünyası temsilcileri yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini söylediler.

    Dün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin ardından iş dünyası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini değerlendirdi. 

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    TÜSİAD ve TÜRKONFED'den seçim değerlendirmesi
    DEİK, YASED ve TÜGİAD, yaptıkları açıklamalarla CHP'li İmamoğlu'nu kutlarken, mesajlarda ekonomi vurgusu yapıldı.

    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul'un seçimini yaptığını belirterek milletin iradesinin hayırlı olmasını diledi. Olpak, şu ifadeleri kullandı:

    "23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık, sandıklara gittik ve vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek katılımla ve üzücü bir olay yaşanmadan yenilenen seçimin sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır."

    'YATIRIM ORTAMINA İLİŞKİN REFORMLAR HIZLA HAYATA GEÇİRİLMELİ'

    © AA / Erhan Elaldı
    İstanbul seçimini yaptı, İmamoğlu yeniden İBB Başkanı
    Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek, seçime katılan tüm siyasi partileri ve adayları, demokrasinin en temel gereğinin yerine getirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı kutladıklarını belirtti. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin gerçekleşmesi ile Türkiye’de yerel seçim sürecinin son adımının da tamamlandığını aktaran Sargın, “Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100’üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik olarak, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

    'TÜM ENERJİMİZLE EKONOMİYE ODAKLANMA ZAMANI'

    TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder, sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Uzun soluklu demokrasi tarihimiz bir sınavı daha başarıyla vermiştir. Tüm tarafların bu akşam gösterdikleri olgunluk da takdire şayandır. Yarından itibaren en büyük beklentimiz ekonomimiz başta olmak üzere asıl sorunlarımıza öncelik verilmesidir. Bu seçimle birlikte önümüzdeki seçimsiz 4 yılın her günü daha fazla çalışarak ekonomik alanda iyi sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Şimdi tüm enerjimizle birlik ve beraberlikle ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı."

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    Etiketler:
    Anıl Alirıza Şohoğlu, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), YASED, Ekrem İmamoğlu, CHP, Türkiye, Ekonomi, Nail Olpak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 23 Haziran İBB seçimleri
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