TÜSİAD: İmamoğlu'nu kutluyoruz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), dün tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın @ekrem_imamoglu’nu kutluyoruz.— TÜSİAD (@TUSIAD) 24 июня 2019 г.
İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/SnspNYI6Vv
'İŞ DÜNYASI ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEKTİR'
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz.
Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."
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