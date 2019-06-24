CHP'li Öztrak: Seçim bitti, ekonomiye dönme zamanı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Artık seçim bitti. Yapay gündemleri bırakıp ekonomiye dönme zamanı geldi" açıklaması yaptı. Öztrak, "Vatandaşların sandıkta verdiği mesaj çerçevesinde demokrasi ve hukuk anlayışı güçlenmeli, gerginlikler azaltılmalı" dedi.

Dün yenilenen ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından açıklama yapan Öztrak, Türkiye'de son 5 yıllık süreçte 8 ayda bir sandık başına gidildiğine vurgu yaptı.

"Millet sandık başına gitmekten yorulmuştur. Türkiye'nin gerçek gündemi olan ekonomiye dönmesinin vakti gelmiştir" diyen Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini İmamoğlu'nun kazanmasına ilişkin, "Millet sesini duyurmuştur" ifadesini kullandı.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'BÜTÇE AÇIĞI BU YIL ÜÇE KATLANDI'