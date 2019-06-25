Dolar, 5.80'in üzerindeki seyrini koruyor

Seçimin ardından siyasi belirsizliğin de ortadan kalkmış olmasıyla birlikte TL dün güne değer kazançlarıyla başladı ancak bu kazançlarını bugüne taşıyamadı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, dolar/TL bu sabah 5.8160 seviyesinde yer aldı. Euro da 6.63 seviyesinde işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Japonya'da bu haftasonu G20 zirvesinde yapılacak ikili görüşmenin beklendiği piyasada dün S-400 endişeleri seçim iyimserliğini baskılayan en önemli neden oldu.

Seçimler öncesi son işlem günü olan Cuma 5.8140 seviyesinden kapanan dolar/TL dün gün içinde 5.7120'ye kadar gerilerken TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1'i aştı. Dolar/TL öğleden sonra kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek tekrar 5.8290'a kadar yükseldi. TL'deki değer kaybında ABD ile ilişkilere yönelik endişeler belirleyici oldu.