ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararıyla, kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.
ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararıyla, kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.
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