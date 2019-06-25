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22:37 25 Haziran 2019
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    ABD doları

    ABD, doları devalüasyona hazırlıyor

    © Sputnik / Vladimir Trefilov
    Ekonomi
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    Amerikan doları geçtiğimiz ağustos ayından bu yana minimuma düşerek, dün itibarıyla rubleye karşı 62.83 seviyesine geriledi. Bank of America, ABD Başkanı Trump’ın yakın zamanda devalüasyon kararı alabileceğini ileri sürdü.

    Sputnik, ABD Başkanı Donald Trump’ın güçlü dolar istememesinin nedenlerini okurlarıyla paylaşıyor.

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    © AA / Cem Özdel
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    DOLAR ŞU ANKİ HALİYLE ÇOK PAHALI

    ABD’nin en büyük finans kurumlarından biri olan Bank of America (BofA), Amerikan yönetiminin doları devalüe etme niyetinde oldukları konusunda uyardı. Bankanın analistleri, Hazineden talimat gelir gelmez New York Merkez Bankası’nın dolar satıp farklı para birimleri satın almaya başlayacağını ve bu işlemlerin, şu anda hesaplara göre olması gerektiğinden yaklaşık yüzde 13 daha değerli olan doların kaçınılmaz olarak zayıflamasına yol açacağını savundu.

    ABD’nin ekonomisi geçen yıl yüzde 2.9 oranında büyüdü, ancak yılsonuna doğru ciddi bir şekilde yavaşladı. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre ABD’nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) önümüzdeki 2 yıl azalacak.

    Kimi uzmanlara göre 2021’e doğru ekonomiyi resesyon dönemi bekliyor. Birçok uzman ise önümüzdeki yıl da ‘yumuşak’ bir resesyonun olabileceğini öngörüyor. Geçen Çarşamba yapılan toplantıda FED, dolar faiz oranlarında değişikliğe gitmese de FED Başkanı Jerome Powell’in ‘daha uyumlu politika’ şeklindeki açıklamaları, doları anında diğer 6 ana döviz birimine karşı gevşemesine neden oldu.

    Donald Trump
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    Trump: FED Başkanı Powell'ı görevden almakla tehdit etmedim
    POWELL TESLİM OLDU

    Geçen yıl FED, Amerikan ekonomisindeki düzelmeye ve para teşviklerinin gereksizliğine atıfta bulunarak peş peşe 4 kez faiz artışına gitmişti. Bu tutuma çok sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump, FED’i Amerikan ekonomisi için en büyük tehdit olarak niteledi, Powell’i de görevden alabileceğini ima etti.

    Geçen martta FED faiz artışlarını devam ettirmeme kararı aldı, ancak Trump için bu da yeterli olmadı. ABD Başkanı’na göre eğer FED aralıkta faizi arttırmasaydı, Dow Jones endeksi birkaç yüz puan daha yukarıda olacaktı ve ekonomi yıllık bazda yüzde 4-5 oranında büyüyecekti.

    Powll’in bu baskıya karşı sonunda teslim olacağına işaret eden analistler, FED’in önümüzdeki temmuza faizi 0.25 oranında düşürmesini bekliyor, buna benzer bir düşüşün de eylülde yapılması bekleniyor.

    dolar
    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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    DOLAR UCUZLARSA, ABD’NİN ÜRÜNLERİ YURTDIŞI ALICILARI İÇİN DAHA CAZİP OLUR

    Donald Trump, seleflerinin yürüttüğü güçlü dolar politikasından açık bir şekilde vazgeçti. Trump’a göre aşırı pahalı dolar, Amerikan ürün ve hizmetlerinin ithalatını engelliyor ve ticari ciro açığını daha da derinleştiriyor. (Geçen yıl daha önce hiç görülmeyen 621 milyar dolara ulaştı.)

    Doların ucuzlaması halinde dış alıcıların Amerikan ürünlerini satın almaktan karlı çıkacaklarını, sonuçta üretimin kalkınacağını dış ticaret açığının azalacağını düşünen Trump, geçen martta, “Bana diğer ülkelerle iş yapamayacak kadar güçlü dolar değil, ülkemize faydalı olabilecek güçlü dolar lazım” açıklamasında bulunmuştu.

    DÜZELME BEKLENMİYOR

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    Uzmanlar, Trump’ın ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in sürdürdüğü zayıf dolar politikasının eninde sonunda ekonomik büyümeyi baltalayacağından endişe ediyor. Tanınmış banka analisti Dick Bove, CNBC’ye demecinde bu stratejinin uzun vadede yanlış olduğunu ifade etti.

    Bove, “Politika doların istikrarına karşı yürütülüyorsa yabancılar, Amerikan devlet borcunu finanse etmeyecek. ABD ise tümüyle ve tamamen, doların bir dünya rezerv dövizi olarak değerlendiriliyor olmasına bağlı” diye konuştu.

    İleriye dönük zayıflama, doların rezerv para birimi statüsünü tehlike altında bırakıyor. Diğer ülkeler ABD tahvillerinden daha yüksek oranda gelir talep edecek, bu da kredilerdeki faiz oranlarının artmasına neden olacak ve yatırımcıların Amerikan ekonomisindeki düzelme umutlarını nihai olarak boşa çıkaracak.

    Etiketler:
    IMF, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Jerome Powell, FED, Donald Trump, Bank of America, Ruble, Dolar, ABD
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