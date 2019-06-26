Türk-İş: Ankara'da gıda enflasyonu haziranda yüzde 2.67 azaldı

Türk-İş açıklamasında, "Mevsim şartlarının etkisiyle bu ay sebze-meyve fiyatlarında görülen gerileme gıda için yapılması gereken harcama tutarını olumlu etkiledi ve bir önceki aya göre yapılması gereken harcama 57 lira azaldı" denildi.
Diken'in Türk-İş verilerinden aktardığına göre, geçtiğimiz ay 7.81 lira olan sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı bu ay 6.83 liraya geriledi. Geçtiğimiz ay 6.83 lira olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 6 liraya geriledi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 7.73 lira olurken bu tutar geçtiğimiz ay 9.14 lira olarak hesaplanmıştı.
Geçen yıl haziranda açlık sınırı 1714 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira, mayısta ise açlık sınırı 2 bin 124 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 919 liraydı.
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