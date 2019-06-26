Halkbank'ın hazineden sorumlu genel müdür yardımcısı Kilimci görevinden ayrıldı

Şubat ayında Halkbank hazine ve uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci görevinden ayrıldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Halkbank Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kilimci görevinden ayrıldı.

Kilimci, TCMB Başkan Yardımcısı görevinden geçen sene ağustos ayında ayrılmış, ardından Kalkınma Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştı.

Öte yandan Reuters'a konuşan iki kaynağın verdiği bilgiye göre Kilimci bugünden geçerli olmak üzere görevinden alındı.

Kaynaklar, Kilimci'nin neden görevden alındığına dair herhangi bir gerekçe açıklamazken Halkbank da konuyla ilgili bir yorum yapmadı.