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12:50 27 Haziran 2019
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    Ruslar, Türk kuru meyvelerini tercih ediyor

    © İHA / İHA-AW739750
    Ekonomi
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    Rusların Türk kuru meyvelerini tercih ettiği belirtildi. Rusların tükettiği kuru meyvelerin yüzde 38'inin Türkiye'den tedarik edildiği ifade edildi.

    Ruslar, Türk kuru meyvelerini tercih ediyor. Rusya 2018 yılında 68 milyon dolarlık kuru meyve ithalatı yaparken, Türkiye 26.5 milyon dolarlık tutarla Rusya’nın en büyük tedarikçisi oldu. Rus pazarında Türk kuru meyve sektörünün pazar payı yüzde 38’e ulaştı. 

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    Rusya’nın kuru meyve ithalatında yüzde 38’lik payını daha yukarı taşımak isteyen Türk kuru meyve ihracatçıları Rusya pazarına yoğunlaşma kararı aldı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan Turkish Dried Fruits URGE projesi üyesi 11 firmanın katılımıyla, 16-19 Haziran 2019 tarihlerinde önemli bağlantıların kurulduğu bir pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. 

    Turkish Dried Fruits URGE Projesi kapsamında ilk olarak ABD’de INC kongresi kapsamında pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, ikinci pazarlama faaliyetlerini ise; Rusya’ya gerçekleştirdiklerini kaydetti. 

    URGE projesinde yer alan 18 firmanın temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantılar sonrasında; ABD, Rusya, Japonya, Hindistan, Çin ve Brezilya’yı hedef Pazar olarak tespit ettikleri dile getiren Celep, “Hedef ülkelerinde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’i yaşıyor, Türk kuru meyve sektörünün ihracat rakamlarında ise yüzde 12’lik paya sahipler. O nedenle bu ülkeleri hedef Pazar olarak belirledik. Projemizin sonunda bu ülkelerin toplam ihracatımızdan yüzde 25 pay almasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

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    Rusya’nın kuru incir ve kuru kayısı ithalatında Türkiye’nin en büyük tedarikçi olduğu bilgisini veren Celep, kuru üzüm ihracatında ikinci büyük tedarikçi olduğumuzun altını çizdi.

    Heyet kapsamında mevcut pazar payının artırılmasının yanında, pazara girişte karşılaşılan zorlukların giderilmesi adına incelmelerde bulunulması ve iş birlikleri gerçekleştirilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Celep şöyle devam etti: 

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    "Türk heyetinin Rusya temasları sırasında ilk olarak ülke pazarının yüzde 25’ini temsil eden Büyük Perakende Şirketler Birliği ziyaret edildi. Birlik yönetimi ile verimli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında kuru meyve sektöründe Türkiye’nin önemi ve bu duruma önemli katkılar sunan Ege Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren proje üyesi firmalarımızın kapasiteleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Dünya genelinde faaliyet gösteren firmalarımızın, Rusya pazarında karşılaştıkları sorunlar dile getirildi. Kuruluşlar arası sağlanacak işbirliğinin sağlayacağı karşılıklı faydalar değerlendirildikten sonra, iletişimin korunarak ileri dönemlerde somut işbirlikleri geliştirilmesi kararlaştırıldı." 

    Rusya temasları sırasında kuru meyve ile diğer gıda ürünlerinin ticareti için de büyük önem arz eden Foodcity’yi ziyaret ettiklerini anlatan Celep, Foodcity’de kuru meyve ithalatında ve iç pazara arzında önemli rol üstlenen büyük tedarikçi firmalarla görüştüklerini kaydetti. 

    Rusya’da kuru meyve ithalatçısı firmalarla başarılı ikili iş görüşmeleri yaptıklarına da değinen Celep, sözlerini şöyle noktaladı: 

    "B2B görüşmelerinde 63 iş görüşmesine imza atarken, sonrasında daha çok bölgesel zincirlerin oluşturduğu Rusya Bağımsız Perakendeciler Birliği ile özel toplantı yaptık. İş görüşmesi gerçekleştiren katılımcı firmalarımızın önemli bir kısmı iş görüşmelerinin olumlu geçtiğini rapor etti." 

    Etiketler:
    ihracat, ithalat, Tüketim, tercih, kuru meyve, Türkiye, Rusya
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