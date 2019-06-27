'Yedek akçe' düzenlemesi Meclis'e geliyor

Merkez Bankası, kârının yüzde 20'sini Türk Lirası olarak yedek akçe hesabında tutuyordu. Düzenlemeye göre bu oran yüzde 6'ya inecek ve buna karşılık gelen tutar her yıl Hazine'ye aktarılacak.
Bununla birlikte ilgili maddeye "Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir" ibaresinin eklenmesi öngörülüyor.
Bloomberg HT'ye konuşan iki kaynak, düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlandığını ve bir kereye mahsus olmayacağını söyledi.
Yedek akçe TCMB'nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor. Şu anda MB'de yaklaşık 40 milyar TL'nin yedek akçe olarak rezervlerde olduğu biliniyor.
Rezervlerde bulunan bu kalemin Hazine'ye aktarılacağı ile ilgili haber geçtiğimiz ay basında yer almıştı. Ancak teklif Meclis gündemine gelmemişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)