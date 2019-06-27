TÜSİAD heyeti İngiltere'de

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetinin Londra ziyaretinde Türkiye ve İngiltere arasında ekonomik işbirliği için yeni atılımlar ele alındı.
Heyet 25-26 Haziran'da Londra’da iş dünyası ve siyaset temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin ana teması küresel ekonomi, Brexit süreci ve Türkiye-İngiltere ekonomik ilişkilerinin devamlılığı oldu.
Temaslar kapsamında iki ülke arasında ticaret, yatırımlar, teknoloji, sağlık ve turizm gibi birçok alanda atılacak somut adımlar ele alındı.
Program çerçevesinde Özyeğin ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Can Yücaoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve Başbakanlık İş Dünyası Danışmanı Jimmy McLoughlin ile görüşme gerçekleştirdi.
'EKONOMİK İLİŞKİLERİN SEKTEYE UĞRAMADAN DEVAM EDEBİLMESİ MASAYA YATIRILDI'
TÜSİAD’ın İngiltere’deki muadil kuruluşu CBI (İngiliz Endüstri Konfederasyonu) ile ortak çalışma alanları da ele alındı. Heyet, CBI Genel Sekreteri Carolyn Fairbairn ve üst düzey yönetimi ile toplantı düzenlendi.
Heyet, İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Londra Borsası Öncelikli Pazarlar Küresel Direktörü Dr. Robert Barnes ve İngiltere’nin Gölge Brexit Bakanı Keir Starmer ile buluştu ve ardından İngiltere İhracat Finansmanı (UK Export Finance) İş Grubu Direktörü Gordon Welsh, İngiltere Ticaret Bakanı George Hollingbery, İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Gölge Bakanı Barry Gardiner ve Parlamento Brexit Komitesi Başkanı Hilary Benn’i ziyaret etti.
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