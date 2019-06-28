Dolar 1.5 yılın en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor

Bloomberg HT'nin aktardığına göre ABD doları, G-10 paraları karşısında 1.5 yılın en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor.

Dolar, Fed'in ABD-Çin ticaret savaşının etkilerini azaltmak için genişlemeye açık olduğunun sinyalini vermesinin ardından bir yıldan uzun bir sürenin en sert düşüşüne yöneldi.

Fed'in geçen haftaki FOMC toplantısında daha geniş bir para politikası ihtimalinin arttığını belirtmesi sonrasında ABD hazine tahvillerinde getiri eğrisi Haziran ayında dikleşti ve gecelik endeks swapları Temmuz için 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

G-10 paralarının çoğu Cuma günkü işlemlerde dar bir bantta işlem gördü ve yen, G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında planlanan görüşme öncesinde yatırımcıların temkinli duruşuyla yükseldi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Sydney'de AMP Capital Investors dinamik piyasalar birim yöneticisi Nader Naeimi, "Bu Fed hamlesi, güvercin dönüş doların performansını kesinlikle etkiledi. Faiz farkı artık doların yanında değil, ayrıca büyüme de zayıf" dedi.

Bloomberg 'Dolar Spot Endeksi' cuma günü fazla değişmedi. Gösterge endeks Haziran'da yüzde 1.6 geriledi ve Ocak 2018'den bu yana en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi bu ay 19 bp düşerek yüzde 1.73'e geriledi. 10 yıllıkların faizi 12 bp azaldı, 30 yıllıkların faiziyse 4 bp düştü.