Yunanistan, en işlek havalimanını özelleştiriyor

Kurum, önce ön eleme ardından da bağlayıcı tekliflerin alınacağı iki aşamalı bir özelleştirme yapılacağını belirtti. Duyuruda, ilgilenenlerin 30 Eylül tarihine kadar başvurması gerektiği belirtildi.
Deutsche Bank AG’nin Londra şubesinin ve Atina merkezli Eurobank Ergasias’ın projenin finansal danışmanları olduğu aktarıldı.
14 HAVALİMANI DEVREDİLDİ
2015 yılında Yunanistan, 14 havalimanının kontrolünü 1.3 milyar Euro karşılığında Alman Fraport şirketine devretmişti.
2009 yılından bu yana ciddi bir borç krizi yaşayan Yunanistan ekonomik krizi aşmak için kemer sıkma politikalarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu da muhalefetin ve halkın tepkisine yol açmıştı.
Üç uluslararası kurtarma paketi talep edilirken, özelleştirmeler vadedilen ekonomik reformların önemli ayaklarından birini oluşturuyordu.
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