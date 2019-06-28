Yunanistan, en işlek havalimanını özelleştiriyor

Yunanistan, ülkenin en büyük ve en işlek havalimanı olan Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’nın yüzde 30’unu özelleştiriyor.

Ülkede özelleştirmeden sorumlu olan Yunanistan Varlık Geliştirme Fonu (HRADF) tarafından yapılan açıklamada, “Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nın işletmecisi Atina Uluslararası Havalimanı SA'nın (AIA) yüzde 30 hissesinin satışı için talep toplanıyor” denildi.

Kurum, önce ön eleme ardından da bağlayıcı tekliflerin alınacağı iki aşamalı bir özelleştirme yapılacağını belirtti. Duyuruda, ilgilenenlerin 30 Eylül tarihine kadar başvurması gerektiği belirtildi.

Deutsche Bank AG’nin Londra şubesinin ve Atina merkezli Eurobank Ergasias’ın projenin finansal danışmanları olduğu aktarıldı.

Kamu özel ortak teşekkülü olan AIA, 2001 yılında hizmete açılan Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı için 2.1 milyar euro yatırmıştı. Havalimanı yılda 16.4 milyonu uluslararası olmak üzere 24 milyon yolcuyu ağırlıyor.

14 HAVALİMANI DEVREDİLDİ

2015 yılında Yunanistan, 14 havalimanının kontrolünü 1.3 milyar Euro karşılığında Alman Fraport şirketine devretmişti.

2009 yılından bu yana ciddi bir borç krizi yaşayan Yunanistan ekonomik krizi aşmak için kemer sıkma politikalarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu da muhalefetin ve halkın tepkisine yol açmıştı.

Üç uluslararası kurtarma paketi talep edilirken, özelleştirmeler vadedilen ekonomik reformların önemli ayaklarından birini oluşturuyordu.