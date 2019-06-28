'Libra geleneksel paralara meydan okuyabilir'

Chicago Üniversitesi Booth İşletme Okulu öğretim üyesi ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randall Kroszner, kripto para libra ile ilgili olarak "Gleneksel paralara meydan okuyabilir" dedi.

Randall Kroszner, Facebook'un yakın zamanda tanıttığı kripto para Libra'nın ne olduğu sorusunu “Göreceğiz. Yönetim mekanizmasının tam olarak nasıl olacağını anlatmadılar.” dedi.

Bloomberg'den Francine Lacqua'ya konuşan Kroszner, Libra'nın en büyük farklarından biri olarak para birimi olmaya Bitcoin'den daha yakın olduğunu işaret etti.

Paranın bir değiş tokuş aracı ve tasarruf aracı olduğunun altını çizen Kroszner, "Bitcoin'un volatilitesi düşünülünce kesinlikle bir tasarruf aracı değil. Libra'nın yapmaya çalıştığı şeylerden biri değerini Döviz sepetine göre istikrarlı kılacak bir stable coin olmak" dedi.

'PARA OLMAYA DAHA YAKIN'

Paranın hesap birimi olduğunu ve her şeyin o cinsten ifade edildiğini ifade eden Krozsner, "Ben yine de fiyatların hesap birimi olarak Libra cinsinden ifade edileceğini düşünmüyorum ama para olmaya Bitcoin'den daha yakın" dedi.

Facebook'un iki milyondan fazla kullanıcısı olduğunu vurgulayan Kroszner, "Eğer (Libra'yı) kullanmaya başlarlarsa değiş tokuş aracı olmaya başlayabilir" dedi.

Libra'nın nasıl regüle edileceği ve kendilerini nasıl yapılandıracaklarının net olmadığını söyleyen Kroszner, bunun büyük bir sorun olacağını ifade etti.

Kroszner, "Libra diğer tasarruf araçlarını olumsuz etkileyebilir mi?" sorusunu "Potansiyeli var. Çünkü Bitcoin'un tersine çok daha az volatil olacak ve çok fazla sayıda potansiyel kullanıcısı var. Bu nedenle geleneksel merkez bankası para birimlerine gerçek bir meydan okuma olabilir" ifadeleriyle yanıtladı.