Merkez Bankası'ndan kredi kartı faiz oranı kararı

Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi.
Merkez Bankası, TL kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.
Yabancı para cinsinden işlemlerde de aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a inerken aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemleri için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi.
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