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    U.S. President Donald Trump holds a news conference on the final day of the G20 leaders summit in Osaka, Japan June 29, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

    G20 bildirisinde Trump'ın korumacılığı yerine, adil ve serbest ticaret vurgusu

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    Ekonomi
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    Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20’nin Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, 'korumacılık' ifadesi kullanılmayarak, 'serbest' ve 'adil' bir küresel ticaret politikası ihtiyacı vurgulandı.

    Japonya’nın dönem başkanlığında Osaka’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. İki gün süren zirvenin ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 43 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.

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    Bildiride, küresel 'ekonomik büyümenin' düşük kaldığı uyarısı yapılırken, ticari ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulandı.

    ABD, Çin ve diğer ülkeler arasında artan ticaret ihtilaflarına bildiride yer verilmezken, elektronik ticaret, akıllı zeka ve nesnelerin internetinin ortaya çıkardığı acil zorluklara karşı daha fazla çalışılmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

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    Ticaret ve yatırım için risklerin değerlendirilmesine devam edileceğine ve bu risklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağına işaret edilen bildiride, “Özgür, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamı oluşturmak ve pazarlarımızı açık tutmak için çabalıyoruz” ifadesine yer verildi.

    G20 liderleri, sonuç bildirisinde, ticaret ve yatırımlar konusunda, pazarları açık tutacaklarını ve Dünya Ticaret Örgütü’nün gerekli olan reformları destekleyeceklerini belirtirken, bu konuda küresel eşit şartlar oluşturmak için çalışacaklarını belirtti.

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    Japonya Başbakanı Şinzo Abe, zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği konusunda G20 üyeleri arasında büyük görüş farklılıkları olmasına rağmen, liderlerin ortak bir zemin bulduklarını söyledi.

    G20 liderlerinin üye ülkelerin güçlü küresel ekonomik büyümeye öncülük etmesi gerektiği konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirten Abe, “Küresel ekonomi, ticari gerilimler devam ettikçe aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

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    Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 37 devlet ve hükümet başkanı ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

    Osaka’da zirvede liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaptı.

    Suudi Arabistan, gelecek yıl G20 dönem başkanı olarak Kasım 2020'de gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. 

    Etiketler:
    ticaret, sonuç bildirgesi, G20 Liderler Zirvesi, G20
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