Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Döviz rezervlerindeki yuan payını yüzde 15’e çıkardık

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Siluanov, Rusya’nın döviz rezervlerindeki yuan cinsinden Çin varlıklarının payının son bir yılda yüzde 15'e ulaştığını belirtti.

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Siluanov, Rusya’nın döviz rezervlerindeki yuan cinsinden Çin varlıklarının payının son bir yılda yüzde 15'e kadar büyüdüğünü kaydetti.

Siluanov, “Son bir yılda altın ve döviz rezervlerimizin yuan cinsinden aktiflere yatırım seviyesini yaklaşık yüzde 15’e çıkararak, Çin varlıklarına yatırım payını büyüttük. Daha önce böyle bir şey olmamıştı” diye konuştu.

Rusya’nın uluslararası rezervleri 21 Haziran 2019 itibarıyla 510 milyar doları aştı. Rusya Merkez Bankası, söz konusu rezervleri biriktirmeye devam ediyor.

Rusya’nın uluslararası rezervleri, Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen yüksek likiditeli yabancı aktifler, döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.