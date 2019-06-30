Erbil’de Türkiye-IKBY Ticaret ve Yatırım Zirvesi

Zirveye IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ile Türkiye ve Irak'tan çok sayıda iş adamı katıldı.
Türkiye'nin özel sektör aracılığıyla sadece ekonomik olarak IKBY ile kazanç temelinde ilişki içerisinde olmadığını ifade eden Dizayi, bunun aynı zamanda dostluk ve kardeşliğin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
Dizayi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Görüşmede birçok konu ele alındı. Bunlardan biri de ekonomik ilişkilerin artırılması ve Irak'ın genelinde ticaret hacminin artırılmasıydı" dedi
'ZİRVE, IRAK'IN YENİDEN İMARINDA ÖNEMLİ BİR AYAK'
Irak'ta yakın dönemde yaşanan sorunların geride bırakılmasıyla ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin beklendiğini dile getiren Karaçay, "Bu bağlamda zirvenin özellikle Irak'ın yeniden imarında önemli bir ayak olduğunu düşünüyoruz. Zira Türk firmaları, müteahhitlerimiz her alanda faaliyet gösteren iş adamlarımız ve tüccarlarımız bu konuya özel ilgi gösteriyor. Irak'ın özellikle DEAŞ teröründen zarar görmüş bölgelerindeki yeniden imar faaliyetlerinin başlamasıyla hem bölgenin yeniden kalkınmasına ve imarına katkı sunulmuş olacak hem de gerek ülkemizin ihracatına gerekse firmalarımızın kendi ticaretlerinin gelişmesine katkı sağlanacak" diye konuştu.
Zirvenin iki ülkedeki iş adamlarını buluşturduğunu dile getiren Kılıç, "Hem dostluğumuz hem ticaretimiz gelişiyor. Gerçekten Irak ve bölgesel yönetim bizim için çok önemli. Zaten şu an önemli ticari partnerimiz Irak ve IKBY'dir. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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