Dolar/TL G20 sonrası 5.70'in altında

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesindeki görüşmesi sonrasındaki ilk işlem gününde TL, Dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kazandı.
Trump-Erdoğan görüşmesinde Ankara'nın Rusya'dan tedarik edeceği S-400 hava savunma sistemleri gündeme gelmiş, "Trump'tan yaptırım diye bir şey duymadık" demişti.
S-400 hava savunma sistemlerinin F-30 savaş uçaklarıyla birlikte Türkiye'de faaliyet göstermesine karşı çıkan ABD Kongresi, S-400 alımının gerçekleşmesi durumunda Türkiye'ye yaptırımların uygulanabileceğini ifade ediyordu.
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