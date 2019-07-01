Dolar/TL G20 sonrası 5.70'in altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'n G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi.