Otomobil fiyatları yüzde 11 yükselecek

Vergi öncesi fiyatı 120 bin lira ve üzeri otomobillerde de ÖTV oranı yüzde 45'ten yeniden yüzde 60'a çıkmış durumda. Bu da lüks araçlardaki fiyat artışının 20 bin liranın üzerine çıkmasına yol açacak. Oran olarak bakıldığında ise eğer yeni bir ÖTV indirimi gelmezse otomobillerin satış fiyatında ortalama yüzde 11'lik bir artış yaşanacak.
ÖTV'deki 15 puanlık indirim sona ererken 12 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üst limiti 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılan hurda araç teşviki devam ediyor. Yeni kanunla vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan sıfır araçlar için hurda teşvikinde ÖTV indirimi 15 bin lira olarak uygulanıyor. 70 bin-120 bin lira aralığındaki sıfır araçlar için ÖTV indirim tutarı ise 12 bin TL. Mevcut kanuna göre söz konusu hurda teşviki sene sonuna kadar devam edecek. Ancak sektörden bu teşvikin devamı için de yoğun talep geliyor. Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar iki hafta önce yaptığı açıklamada hurda teşvikinin sıfır araç satışlarını artırdığını ve süresiz devam etmesi gerektiğini ifade etti.
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