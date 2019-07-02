Moody's: Türk bankaları için görünüm negatif olmaya devam ediyor

Foreks'in aktardığına göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemi için görünümün fonlama kırılganlıkları ve faaliyet şartları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini bildirdi.
Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin yol açtığı yüksek kredi zarar karşılıkları ve yavaşlayan kredi büyümesi nedeniyle bankaların karlılıklarının kötüleşmesini bekleyen Moody’s, “Bir gerilim senaryosunda mevduat sahiplerinin dövize erişimlerini sınırlanması gibi olağan dışı politika tedbirlerinin uygulanması riski arttı” ifadelerini kullandı.
Moody’s, bazı büyük şirketlerdeki finansal zorluklar, inşaat ve enerji sektörlerindeki cari resesyonist ortamın getirdiği problemlerin bankaların varlık kalitelerinde kötüleşmeye yol açacağını da öngördü.
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