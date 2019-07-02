Irak, Türk makarnasına yasak koydu

Türkiye-Irak arasındaki ticari engellerin kaldırılmasına yönelik temaslar sürdürülürken Irak'tan ihracata yönelik bir engel kararı daha bir haber geldi.
Dünya gazetesinden Burçak Göral’ın haberine göre; Irak Bakanlar Kurulu’nca alınan kararın 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağı bildirildi.
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Kadir Küllahçıoğlu, Bağdat'ın aldığı kararla birlikte Irak'a makarna ihracatının tamamen durdurduğunu vurgulayarak, kararın sebeplerinin Türkiye-Irak arasında devam eden gergin siyasi ilişkiler ve Irak’ta kurulan makarna fabrikalarıyla yerli üretimi yaygınlaştırma çabası olduğunu söyledi.
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