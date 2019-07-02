TMSF, mevduata sigorta limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mevduata sigorta limitinin 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Gülal, mevduata sigorta limitini yüzde 50 artışla 150.000 liraya yükseltmek için çalışma başlattıklarını ve eylül prim dönemi itibarıyla gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Gülal, bankalardan toplanan primlerle 43.5 milyar TL'lik rezerve ulaştıklarını, daha önce 100.000 TL seviyesinde olan mevduat garanti limitinin 150.000 TL olması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Bunun yastık altı parayı sisteme çekme açısından limite duyarlı mevduat sahipleri noktasında bankacılık sektörüne katkı sağlayacağını düşündüklerini söyleyen Gülal, "Ön istişareleri yaptık. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu çalışmayı başlatmıştık. Yasal olarak BDDK, Hazine, TCMB gibi kurumlara uygunluk yazılarını gönderdik. Eylül primlerinin yeni sistemle olmasını bekliyoruz" dedi.