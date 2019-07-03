Dolar/TL enflasyon öncesi düşüşte

G20 zirvesinde S-400 ve ticaret savaşlarına dair olumlu haber akışıyla bu hafta 5.62'ye kadar gerileyen kur yeni sabaha 5.63 seviyelerinde başladı.

Euro yüzde 0.3 düşüşle 6.36, sepet kur 5.99'da seyrediyor. 5 yıllık CDS ise 365 puan seviyelerinde seyrediyor.

Türk varlıklarında G20 sonrası oluşan iyimserlikle dün BIST 100 endeksi de 26 Mart'tan beri ilk kez 100 bin puanı aşmıştı.

Yurt içinde bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi piyasaların radarında olacak. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Haziran ayı enflasyon anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi Haziran ayında TÜFE’nin yüzde 0.05, yıllık bazda ise yüzde 15.74'e gerilemesi yönünde.