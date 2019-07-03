Enflasyon haziranda yüzde 15.72

Enflasyon haziranda yüzde 0.03 artarken, yıllık bazda yüzde 15.72 oldu. Yıllık enflasyon böylece haziran 2018'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.09 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15.72, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.04 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19.88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32.81 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 5.01, yurt içi üretici fiyatları yüzde 8.09 yükseldi.

TÜFE, haziranda mayıs ayına göre yüzde 0.03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.72 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de mayısa göre yüzde 0.09, Haziran 2018'e kıyasla da yüzde 25.04 arttı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ GIDA FİYATLARINDA

Haziranda ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1.65 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 1.57 ile giyim ve ayakkabı takip etti.

Sanayici ya da üretici fiyatları binde 9 arttı, yıllığı yüzde 25 in üstünde. Haziran da elektrik gaz fiyatları yüzde 8 e yakın arttı. Tüketici için iyi haber değil. pic.twitter.com/faD4hbwBs7 — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) July 3, 2019

​Aylık bazda en fazla artışın yaşandığı harcama grubu ise lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2.65 ile lokanta ve otellerde görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.86, eğitimde yüzde 1.5, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0.57 artış kaydedildi.

DOLAR/TL 5.61'E GERİLEDİ

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar kuru 5.61 seviyesine geriledi.