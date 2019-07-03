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13:41 03 Temmuz 2019
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    konut, emlak

    Rusya vatandaşlarının Türkiye’deki konut alım taleplerinde yaklaşık 3 kat artış

    © AA /
    Ekonomi
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    Rusya vatandaşlarının yurtdışında gayrimenkul satın alma talepleri yükselişe geçti. 2019 yılının ilk yarısında Türkiye’den ev satın almak isteyen Rusların sayısı neredeyse üç kat artış gösterdi. Uzmanlara göre, bunun en büyük nedeni Türk lirasındaki değer kaybı ve konut alımının oturma izni hakkı da sağlaması.

    İstanbul Boğazı
    © AFP 2019 /
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    Kommersant’ın Prian.ru sitesinin analistlerinin hesaplamalarına dayandırdığı haberine göre, yılın ilk yarısında Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen Rusya vatandaşlarının sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.8 kat arttı. Türkiye, Rusların en çok ev satın almak istediği ülkeler arasında dörtten ikinci sıraya yükseldi.

    Diğer yandan Türkiye’deki evlere Rusya’nın yanı sıra Irak, İran, Afganistan ve Suudi Arabistan vatandaşları da yoğun ilgi gösteriyor.

    Prian.ru gayrimenkul sitesinden Analist Anastasiya Faley, Türkiye’deki gayrimenkul taleplerine yönelik artışın faktörlerinden birinin liradaki değer kaybı olduğunu ifade etti. Nitekim yılın ilk yarısında lira, dolar karşısında yüzde 8 değer kaybetti.

    Faley’e göre, Türkiye’de gayrimenkul alımının oturma izni hakkı da sağlaması da taleplere yol açan etkenler arasında. Ülkedeki evleri en çok tercih edenlerse emekliler.

    konut, İstanbul
    © AA /
    Yabancı vatandaşlar en çok İstanbul’dan konut aldı
    Tranio.ru gayrimenkul sitesinin Türkiye bölümü Müdürü Mariya Jaraya da Türkiye’de 80-100 bin euro bandındaki evlerin en çok ilgi gördüğünü ifade etti.

    Jaraya, “Avrupa’da bu fiyatlara iyi bir gayrimenkul bulmak imkânsız, ama Türkiye’de gerçek” dedi.

    Diğer yandan Indriksons.ru sitesinin kurucusu İgor İndriksons da Türkiye’de 50 bin dolara da evlerin bulunabileceğini belirtti. İndriksons’a göre, evlerdeki fiyat düşüşünde Türkiye’den ayrılmak isteyenlerin sayısında artış olması etkili oldu.

    Rusların ayrıca Gürcistan’daki ev satın alma taleplerinde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4.7 kat artış gözlendi. Ülkede ayrıca yatırım amaçlı evler de aktif biçimde tercih ediliyor. Uzmanlara göre, ülkede Rusya ile ilgili yaşanan son gerginlikler de satışları etkilemeyecek. Nitekim geçen hafta da böyle bir eğilim gözlenmedi.

    Tiflis'te 26. Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Genel Kurulu toplantısı düzenlenmişti. Toplantıya, Parlamentolararası Ortodoks Meclisi Başkanı Rus milletvekili Sergey Gavrilov başkanlığındaki Rus heyeti de katılmıştı. Toplantı, Gürcistan Parlamentosu’nun ana salonunda yapılmış, toplantıyı açan Gavrilov’un parlamento başkanının koltuğuna oturması Gürcü muhaliflerinin öfkesine yol açmıştı. Muhalifler salonu terk ederken toplantı iptal edilmişti. Ardından parlamento binası radikaller tarafından ele geçirilmişti.

    Etiketler:
    Oturma izni, konut, Lira, Ev, Gayrimenkul, Rusya, Türkiye
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