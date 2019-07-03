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13:41 03 Temmuz 2019
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    otopark

    500 bin otomobil garajda kaldı

    © Fotoğraf : Instagram
    Ekonomi
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    Geçen yıl ağustosta yaşanan kur şokunun ardından yedek parça ve araç maliyetlerinin yükselmesi ile kasko primleri artınca 160 bin 575 araç sahibi aracını kasko sigortası yaptırmayı bıraktı.

    Habertürk'te yer alan haberde "Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre 2018 Mayıs ayında 2 milyon 583 bin olan kasko sigortalı araç sayısı bu yıl mayısta 2 milyon 422 bine indi. Başka bir değişle 160 bin 575 araç kasko sigortası yaptırmaktan vazgeçti" bilgisine yer verildi.

    Rahim Ak imzalı haber şöyle devam etti:

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    © AA /
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    "Bu sayıya son 1 yılda yeni satın alınan 350 bin otomobil ve hafif ticari araç da eklendiğinde yaklaşık 500 bin aracın kasko sigortası yaptırmaktan vazgeçtiği anlaşılıyor. Çünkü normalde kasko sigortalı araç sayısının yeni satın alınan araç kadar artması gerekirken aksine 160 bin düşmesi bu durumu ortaya koyuyor.

    Sigortacılar, kasko sigortası yaptırmayan araçların büyük bölümünün hem akaryakıtta meydana gelen fiyat artışı hem enflasyon nedeniyle düşen yaşam standardı nedeniyle vatandaşların aracını garajdan çıkarmadığını ifade ediyor. Vatandaş garajdan çıkaramadığı araca kasko sigortası yaptırmayı da gerekli görmüyor. 

    YEDEK PARÇA VE OTOMOBİLDE MALİYETLER ARTTI

    Vatandaşın kasko sigortası yaptırmamasında ikinci neden artan yedek parça ve otomobil fiyatları nedeniyle tırmanan sigorta prim maliyetleri oldu. Araçlar pahalılaşınca sigorta değeri ve prim tutarı da arttı. Bunun yanında artan yedek parça maliyetleri hasar anında sigorta şirketlerinin canını yakınca sigorta şirketleri de çareyi zam yapmakta buldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre araçların yedek parçaları yüzde 36, bakım ve onarımı ise yüzde 30 arttı. Buna karşı içinde trafik sigortası ve kasko bulunan ulaştırma sigortası da yüzde 30 zamlandı. 

    Boğaz köprüsü
    © AFP 2019 / Ozan Köse
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    75 BİNİ OTOMOBİL

    Kasko sigortası yaptırmayanların 75 binini otomobiller oluşturuyor. Daha doğru ifadeyle kaskolu otomobil sayısı 75 bin azaldı. Kaskolu araç sayısı en çok düşen ikinci grup 42 bin ile kamyonetler oldu. Taksilerde 2 bin 123 ve minibüslerde ise 5 bin 209 adetlik düşüşler görüldü. 

    TRAFİK SİGORTASI BİLE YAPTIRMADILAR

    TSB rakamlarına göre trafik sigortasında ise önceki yıla göre 103 bin adetlik artış var. Ancak yine 350 bin araçlık yeni satış göz önüne alındığında yapılması zorunlu olan bu sigortayı bile yaklaşık 200 bin araç sahibinin yaptırmadığı görülüyor. Trafik sigortasında otomobil sayısının 140 bin arttığı buna karşın trafik sigortası olan kamyon sayısının 125 bin düştüğü görülüyor. Ancak bu düşüşünün mevzuat değişikliği kaynaklı olduğu anlaşılıyor.

    Çünkü yılbaşında yapılan değişiklik ile trafiğe yanlış kodla kaydedilen araçların tipinin değiştirilmesi benimsenmişti. Bu nedenle kamyon olarak sigortalanan birçok aracın aslında kamyonet olduğu ve son 1 yılda bu tip dönüşümünün sağlandığı görülüyor.

    Nitekim kamyonet olarak kayıtlı trafik sigortalı araç sayınının da 135 bin arttığı görülüyor. Ancak trafik sigortalı taksi sayısının nominal olarak bile 2 bin 337 ve yine minibüs ve otobüs sayısının düşmesi de dikkat çekti.

    Etiketler:
    Habertürk gazetesi, Rahim Ak, araç, garaj, Otopark
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