Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak, "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik" dedi.
Bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Albayrak, "Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" ifadesini kullandı.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)