Avrupa'ya çelik ürünleri ihracatında Türkiye 1., Rusya tarihi rekorla 2. sırada

Rusya, 2018 sonu itibarıyla AB'ye çelik ürünleri ihracatında kendi rekorunu kırdı. Pazarda Türkiye'nin ardından 2. sırada yer alan Rusya'da en fazla ihracatı Severstal şirketi gerçekleştirdi.

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği'nin (Eurofer) verilerine göre Rusya ve Türkiye, AB ülkelerine en fazla hazır çelik ürünleri ihraç eden ülkeler oldu.

Türkiye, ihracat hacmini yüzde 67 artırıp 6.2 milyon tona taşırken Rusya, yüzde 54 artışla 3.7 milyon ton seviyesini gördü. Rusya, 2016'daki 3.55 milyon tonluk hacmin üstüne çıkarak tarihi bir rekora imza attı.

Eurofer, AB ülkelerinin ithalatındaki artışın, ABD'nin getirdiği yüzde 25'lik vergi yükünden ve bunun sonucunda küresel pazardaki değişimlerden kaynaklanan etkilerden korunmak için AB yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiz olduğunu gösterdiğini belirtti.

Eurofer Başkanı Axel Eggert, Avrupa Komisyonu'na kotaları kademeli olarak artırma uygulamasını iptal etme çağrısı yaparak, pazarı ucuz Rus ve Türk çeliğinden korumak için ülke bazında kota getirilmesini önerdi.

Avrupa Komisyonu, Kommersant muhabirinin ülke bazında kota getirilmesinin gündemde olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.