Kayıt
17:03 04 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Dollar ve Ruble. Para

    Küresel İşgücü Gelir Payı ve Dağılımı raporu: ‘Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor’

    © Sputnik /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, küresel olarak tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48.9’unu alıyor.

    Forbes dünyanın en zengin genç ünlülerini açıkladı
    © AP Photo / Invision/Andy Kropa
    Forbes dünyanın en zengin genç ünlülerini açıkladı
    10
    Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ‘Küresel İşgücü Gelir Payı ve Dağılımı’ raporu yayınlandı. Rapora göre, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, bütün ülkelerde tüm çalışanlara ödenen ücretlerin yüzde 48.9’unu alırken, bir sonraki en iyi yüzde 10’luk kesimde bu ücretlerin yüzde 20.1’ini alıyor.

    ‘650 MİLYON İŞÇİ, KÜRESEL ÜCRETLERİN SADECE YÜZDE 1’İNİ ALIYOR’

    Geriye kalan çalışanların (küresel olarak yüzde 80) toplam ücretlerin yüzde 31’ini aldığı belirtilen rapora göre, en düşük ücret düzeyinde çalışan yüzde 50’lik kesim söz konusu ücretlerin sadece yüzde 6.4’ünü evine götürüyor.

    ​Raporda, dünyada en düşük ücret düzeyinde çalışan yaklaşık 650 milyon işçi, küresel ücretlerin sadece yüzde 1’ini aldığı ve bunun son 13 yılda neredeyse hiç değişmediği belirtildi.

    ‘YÜZDE 10’LUK KESİM, AYLIK 7 BİN 445 DOLAR KAZANIYOR’

    En çok kazanan ünlüler
    © Flickr /
    En çok parayı onlar kazanıyor
    10
    ILO’nun raporuna göre, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesim, aylık 7 bin 445 dolar kazanırken, en düşük ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesimde aylık 22 dolar gelir elde ediyor.

    “Hindistan ve Çin’in ekonomik yakınsamaları küresel eşitsizliği azaltıyor olsa bile her iki ülkede de eşitsizlik azalmıyor” ifadesine yer verilen raporda, ülkeler arasındaki ‘ekonomik yakınlaşmanın’ ülkeler içindeki ücret eşitsizliğinde artışı gizlediği vurgulandı.

    2004 ve 2017 yılları arası iş gücü gelir rakamları kullanılarak hazırlanan raporda, dünyada en iyi ücret düzeyinde çalışan yüzde 10’luk kesimin küresel ücretlerden aldığı payın 2004’te yüzde 55.5 iken, bu oran 2017’de yüzde 48.9’a gerilediği de belirtildi.

    © DHA /
    Süper Lig'de hangi teknik direktör ne kadar kazanıyor?
    ‘İŞ GÜCÜNÜN ÇOĞUNLUĞU DÜŞÜK ÜCRETLERE TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDA KALIYOR’

    ILO İstatistik Bölümü Ekonomisti Roger Gomis, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel iş gücünün çoğunluğunun ‘çarpıcı derecede’ düşük ücretlere tahammül etmek zorunda kaldığını belirterek, "Birçoğunun bir işe sahip olması, yaşayabilecek kadar yeterli ücret aldığı anlamına gelmiyor. Dünyada en düşük ücret düzeyinde çalışanların ortalama aylık maaşı sadece 198 dolar ve en fakir yüzde 10, en zengin yüzde 10'nun bir yıllık gelirini kazanması için üç yüzyıldan fazla çalışması gerekiyor”  ifadesini kullandı.

    İlgili konular:

    Mart ayına dair işsizlik rakamları belli oldu
    Albayrak, 30 milyar liralık 'İVME' paketini açıkladı: İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık
    İşsizlik ödeneği 31 Mayıs'ta yapılacak
    İşsizlik maaşının ne zaman ödeneceği belli oldu
    Etiketler:
    İşçi, ücret, Roger Gomis, Küresel İşgücü Gelir Payı ve Dağılımı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kırım'daki sanatoryumda sabah antrenmanı, 1954
    Arşiv kareleriyle Sovyet Kırımı’na yolculuk
    Karikatür
    Çin ve Türkiye terörle mücadeledeki işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet