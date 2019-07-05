Artan turist sayısı Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi

2 yıl öncesine kadar azalan yabancı turist nedeniyle zor durumda kalan Kapalıçarşı, yeniden eski günlerine dönüyor. Uzakdoğulu ve Ortadoğulu turistte yaşanan artıştan memnun olan çarşı esnafı, daha fazla para harcayan turistin geçmişte olduğu gibi İstanbul'u yeniden tercih etmesi gerektiğine dikkat çekti.

2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'ye gelen turist sayısında yaşanan düşüşten en çok etkilenen yerlerin başında gelen dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı, 2019'la birlikte eski günlerine dönüş sinyalleri vermeye başladı.

Özellikle Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan gelen turistlerin ilk tercihi Kapalıçarşı olurken, Avrupalı turist de az da olsa Çarşı'ya yeniden gelmeye başladı.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre, Kapalıçarşı 2 yıl öncesine göre çok daha hareketli. Özellikle kuyumculara Ortadoğulu turistin ilgisi büyük.

SADECE 3 DÜKKAN BOŞ

2 yıl öncesine kadar Kapalıçarşı esnafının zor durumda olduğunu kaydeden Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, şöyle konuştu:

"2019'la birlikte kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Çarşı'da bir tane bile boş dükkân yok. Hatta bazı hanlarda depo olarak kullanılan yerler bile satış noktasına çevrildi. Kurdan dolayı alışveriş yapmak yabancı turist için çok uygun. Çarşı'da sadece 3 dükkân boş. İkisi tadilatta olduğu için kapalı. Tadilat bitince hemen açılacak. Diğerinde ise mirasçılar arasında problem var. O problem çözüldüğü anda orasi da aynı gece kiralanacaktır. İki yıl önce 103 dükkân el değiştirmişti. Şimdi ise insanlar sırada bekliyor. Kapalıçarşı'da toplam 3 bin 600 dükkân var. Hanları da ilave edince dükkân sayısı 4 bini geçiyor. Özellikle kuyumcular ve pırlantacılar daha fazla iş yapmaya başladı. Çarşı akşam 20.00'de kapanıyor. Ancak müşterileri çıkaramıyoruz. Müşterileri yani turistleri dışarı çıkarmak saat 21.00'e kadar sürüyor."

Haberde görüşlerine yer verilen çarşıdaki kuyumcu esnafı, "Turist sayısındaki yükseliş hareketliliği arttırdı. Ancak geçmişte çarşıya daha fazla para harcayan turist gelirdi. Şimdi profil değişmeye başladı. Geçmişte mağaza içine giren turistin satın alma oranı daha fazlaydı. Şimdi ise dükkâna girenlerin satışa dönen oranı düşük seyrediyor. Türkiye'nin daha fazla para harcayan turiste ihtiyacı var" dedi.

CRUISE LİMANI CANLILIĞI ARTTIRACAK

Suudi turist sayısındaki düşüşün Kapalıçarşı'da derinden hissedildiğini söyleyen Hasan Fırat, "Geçmişte Suudi turist sayısı çok fazlaydı. Hatta çarşının bir kapısından giren Suudi turist diğer kapıdan çıkana kadar çarşıda 80-100 bin dolarlık alışveriş yapıyordu. Böyle para harcayan turistin de geri dönmesini bekliyoruz. Eğer Karaköy'deki cruise limanı da devreye girerse Kapalıçarşı eski günlerine daha hızlı geri dönecektir. Yenikapı'da da bir cruise limanı planlanıyor. Bunlar devreye girdiğinde İstanbul ile Kapalıçarşı ve çevresi kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kapalıçarşı'daki dükkân kiraları ile ilgili de bilgiler veren Hasan Fırat, "Döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrasında döviz bazında kiralar düşmüş olsa da TL'ye çevrilince herhangi bir kayıp olmadı. Şu anda ara sokaklarda ve hanlarda kiralar dükkânların büyüklüğüne göre aylık 500 dolardan başlıyor. Ana caddelerde 15 bin doların üstüne çıkabiliyor" dedi.