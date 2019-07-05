Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlem

Hatay'da, Suriye'den Türkiye sınırına kaçak geçişlerin önlenmesi için daha önce yapılan beton bloklardan oluşan duvarlara ek olarak tel çit ve jiletli tel ile yeni önlemler alınıyor.
Tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2.5 metre geniliğinde ve 1 ton ağırlığında olan beton blokların sınırdaki noktalara yerleştirilmesine devam ediliyor.
Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlemhttps://t.co/OVKPoiH8fJ pic.twitter.com/ieCIzRn2zY— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2019
Sınırda ayrıca duvarların üzerine çit konulurken, onun da üzerine jiletli tel döşeniyor.
Yaklaşık 20 kilometrelik sınır hattı, 6 ayda beton duvar, çit ve jiletli tel ile örüldü. Hazırlanan 1 ton ağırlığındaki bloklar ile çit ve jiletli tellerin, sınırın Türkiye tarafına montesi sürdürülüyor.
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