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12:49 05 Temmuz 2019
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    Memur, emekli maaş zam oranları ve kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Ekonomi
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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin yılın ilk yarısı için alacağı zam oranlarıyla birlikte kıdem tazminatı tavan ücreti de belli oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15.72 oldu.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon haziranda yüzde 15.72
    Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.03 artması sonrası, yıllık enflasyon yüzde 15.72 oldu. NTV'nin aktardığına göre bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.01 oranında zam yapılacak. 

    Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6.01 oranında artırılacak.

    KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ

    Ocak ayında 6 bin 17 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti de yüzde 6 artırıldı.

    Böylece kıdem tazminatında tavan ücret 363 lira artırılarak 6 bin 380 liraya yükseltildi. 

    Berat Albayrak
    © AA /
    Albayrak: Enflasyonda yılı hedeflerin altında bir oranda kapatacağız
    5 AYDA YÜZDE 4.98 OLDU

    Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

    Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur gösterge katsayısı Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanana kadar hesaplanmış net maaşlar şu şekilde:

    YENİ MEMUR MAAŞLARI

    • Müsteşar: 14.093 TL (Zam miktarı 799 TL)
    • Genel müdür: 12.393 TL (Zam miktarı 703 TL)
    • Öğretmen: 5.022 TL (Zam miktarı 285 TL) 
    • Başkomiser: 6.511 TL (Zam miktarı 369 TL) 
    • Polis memuru: 5.698 TL (Zam miktarı 323 TL)
    • Uzman doktor: 7.747 TL (Zam miktarı 439 TL) 
    • Hemşire: 4.871 TL (Zam miktarı 276 TL)
    • Mühendis: 6.651 TL (Zam miktarı 377 TL) 
    • Profesör: 10.707 TL (Zam miktarı 607 TL) 
    • Avukat: 6.350 TL (Zam miktarı 360 TL)
    • En düşük maaş: 3.676 TL (Zam miktarı 208 TL) 

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI

    • SSK 2008 öncesi: 2.000 TL 96 TL 
    • SSK 2008 sonrası: 1.181 TL 56 TL
    • Tarım Bağ-Kur: 1.332 TL 63 TL
    • Esnaf Bağ-Kur: 1.688 TL 80 TL 
    Etiketler:
    TÜFE, ücret, Kıdem tazminatı, Zam, maaş, emekli, memur, TL
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