Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz" dedi.

Teknoloji grubu NGN tarafından Tuzla Tepeören'de hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Varank, merkezin 140 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadar Türkiye'de yapılan en büyük veri merkezi yatırımlarından olduğunu söyledi.

Varank, burada kamu ve özel sektör müşterilerine üst düzey veri depolama, yönetilen hizmetler ve güvenlik hizmetleri sağlanacağını belirtti.

"En önemlisi de veri merkezi, yerlileştirilmiş bulut teknolojisi ile hizmet sunacak" diyen Varank, yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Varank, teknolojinin dönüşüm ve gelişiminden, büyük veri ve analitiğinden, bulut bilişimden, siber güvenlikten, insan-makina etkileşiminden ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarındaki gelişmelerden bahseden Varank, bu gelişmelerin üretim ve iş modellerini kökten değiştirdiğini anlattı.

'YOL HARİTAMIZ 6 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR'

Varank, "Elbette, bizler bu sürecin gerisinde kalamayız. Bu süreci tüm koşullarıyla birlikte kavramak, en önemlisi de oyun kurucu olmak zorundayız.Bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi gibi bir vizyonla yola koyulduk. Her konuşmamızda dijital dönüşüm diyoruz, dijital kalkınma ve ekonomiden bahsediyoruz" diye konuştu.

Dijitalleşme konusunda ana hedeflerinin; "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kapasiteyi oluşturmak ve Türkiye'yi bu alanda oyun kurucu yapmak" olduğunu söyleyen Varank, böylesine önemli bir konuda politikalar belirlerken elbette özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını da sürecin içine dahil ettiklerini söyledi.

İlgili bütün paydaşların katkısıyla "Dijital Türkiye Yol Haritası"nı hazırladıklarını dile getiren Varank, "Yol haritamız: İnsan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim başlıkları altında 6 bileşenden oluşuyor. Şimdi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde yol haritamızdan hareketle etkin eylem planlarını uygulama aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA 2030'A KADAR GLOBAL EKONMİYE 15.7 TRİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK'

Varank, 2030'a kadar yapay zekanın, global ekonomiye 15.7 trilyon dolar katkıda bulunacağı ve ülke ekonomilerini ortalama yüzde 26 oranında büyüteceğinin beklendiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ülkeler, bu muazzam pazarda paylarını muhafaza etmek için üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoloji lideri şirketler ve girişimler aracılığıyla yapay zeka teknolojileri konusunda adımlar atıyor. Biz de bunun farkında olarak ciddi çalışmalar yapıyor, kamu ve özel sektörün ihtiyacına yönelik projeler üretiyoruz. TÜBİTAK vasıtasıyla yapay zekanın tüm alt alanlarında teknoloji geliştirme ve uygulama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Büyük veri analizi, doğal dil işleme, görüntü işleme, otonom araçlar, ses tanıma ve çeviri gibi alanlarda projeler yürütüyoruz."

Varank, "Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım: Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Yeter ki hedeflerimize odaklanalım" dedi.