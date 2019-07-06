Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz

Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan Murat Uysal ilk açıklamasını yaptı.Atamanın ardından TCMB'den yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanlığına atanan Uysal'ın, 9 Haziran 2016 yılından bugüne kurumda Başkan Yardımcılığı yaptığı hatırlatıldı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: "Başkan Murat Uysal yaptığı ilk açıklamada, bankamızın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti. Yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını belirten Uysal, bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı görev süresinin bitmesine yaklaşık 10 ay kala görevden almıştı. Yerine yardımcısı Murat Uysal'ı atamıştı.