Pekcan: İhracatçılarımız için açabileceğimiz her kapıyı zorlayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pekin'de düzenlenen EXPO 2019’da Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtladı.
Pekcan şöyle devam etti:
"Ticaret Bakanlığı olarak bizim ekiplerimiz gidiyor. İl ziyaretlerinde hem esnafla bir araya geliyoruz hem iş dünyasıyla bir araya geliyoruz. Hem de onlarla birebir istişare toplantıları yapıyoruz. Ticaretin hızlı, güvenilir ve kolay yapıldığı ülkelerde, en başlarda yer almak hedefimiz.
Karakuş'un sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Pekcan'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:
'UZAK COĞRAFYALARA GENİŞ ÜRÜN GÖNDERİLMELİ'
- İhracatı artırmaya yönelik neler yapıyorsunuz?
Gittiğimiz illerde ‘ihracatçı olmayanı nasıl ihracatçı yaparız?’ ona bakıyoruz. Talepleri nedir, beklentisi nedir? Hangi ürünün üretimi var Türkiye’de? Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.
Bununla ilgili çalışmalarımız var. PERBİS programımızla beraber iş yerinin açılışının, kapanışının gerek Bakanlığımızla gerek diğer bakanlıkların da koordinasyonunda bunların on line olarak yapılabilir hale gelmesi üzerinde çalışıyoruz. Serbest bölgelerimizi zaten Serbest Bölge Programımızla beraber şu anda giren, çıkan ürün, araç ve serbest bölgede kalan plakası, şoförüyle beraber kayıt altında. Tek noktadan bütün Türkiye’yi takip edebiliyoruz. Hangi serbest bölgeye hangi tarihte ne girdi, ne çıktı, o serbest bölgede ne var, bilgisayarı açtığımız anda görebiliyoruz. Bunu genelleştireceğiz inşallah, bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. İhtisas serbest bölgelerine çok ciddi önem veriyoruz teknoloji yatırımları için. Bunun dışında Rekabet Kanunu’yla ilgili taslak çalışmalarımızı tamamladık.
- Yabancı yatırımcıyı çekmek için neler yapılıyor?
Her gittiğimiz toplantıda biz Türkiye’ye yatırımcı çekmek ve Türkiye’ye turist çekmek için en az ihracatımız kadar onları da dile getiriyoruz, onlarla ilgili de ülkemiz için projeleri takip ediyoruz. Bunun takipçisi olup Türkiye’nin hem coğrafi açıdan hem gümrük birliği açısından hem Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslara, Rusya’ya yakınlığı açısından tam bir merkezi hat konumundayız aslında uzak coğrafyalardaki yatırımcı için. Bunların da dikkatini bu yönde çekmek için gayret sarf ediyoruz. Bizim amacımız Japonya’yı da Çin’i de aynı zamanda yatırımcı olarak görmek. Yani dünyadaki yatırımlarına baktığımız zaman Türkiye’deki yatırımlarının çok az olduğunu görüyorsunuz. Onlar da Türkiye’deki yatırımların artırılmasını desteklediklerini söylediler.
'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'
- Japonya ve Çin ziyaretleriniz nasıl geçti?
- Yeni projeler var mı?
Ticaret Müşavirliklerimizi güçlendiriyoruz. Yerel ekiplerle kadrolarımızı güçlendiriyoruz. Artık hem merkezden hem de yerel ekiplerle buralarda sürekli kadrolar oluşturuyoruz. Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nü yeni açtık. Artık sürekli ticaret müşavirlikleri ile koordinasyon halinde çalışıyoruz ve çok güzel bir program hazırlığı yaptık. İnşallah bütün Ticaret Müşavirliklerini, hatta belki sonra Akıllı İhracat Platformu’nu da İhracat Genel Müdürlüğümüz hazırlıyor. O programlar hazırlanınca yılsonuna kadar çok güzel çalışmalarımız var. Yani Ticaret Müşavirlikleri de birbirleriyle de Bakanlığımız ile de sürekli koordinasyon halinde bilgi alışverişi içinde bulunacakları, bütün uluslararası verileri de aynı siteden yararlanabilecekleri bir çalışmamız var.
'İŞİMİZ DEZAVANTAJI AVANTAJA ÇEVİRMEK'
- ABD ile ilgili ambargo ve yaptırım tartışmaları var. ABD ile ticaret görüşmeleri nasıl?
- Bölgedeki tartışmalar nasıl etkiliyor ticareti?
Tabii yani etkiliyor. Gerçi şu anda Suriye’yle de ticaretimiz 1,3 milyar seviyelerine ulaştı ama bu coğrafyada olmanın dezavantajları var ama bizim işimiz dezavantajı avantaja çevirmek.
Tabii, ambargolar olmasa çok daha yukarılara taşıyabiliriz ama ambargolardan öyle ya da böyle etkileniyoruz. Biz de stratejimizi o doğrultuda yönlendiriyoruz. Amerika’yla çok sıkı bir çalışma yapıyoruz. Şimdi Çin stratejimizi devreye sokacağız. Japonya ile STA’yı devreye sokacağız. Yani bunlar bizim için çok önemli ve büyük pazarlar. Bizim hedefimiz ticaretimizi artırmak.
'ÜLKE ÜLKE ÇALIŞIYORUZ'
- Sorunlara yönelik yeni stratejik adımlar olacak mı?
Kesinlikle zaten ülke bazında da stratejik adımlarımız var. Ülke bazında ve sektörle beraber, iş dünyasıyla beraber, onların talepleriyle beraber, beklentileri nedir, potansiyelleri nedir, onları da dikkate alarak çalışmalar yapıyoruz. Yani Çin için özel stratejik planımız var, Amerika için ayrı bir çalışma grubumuz var. Ben gittiğim seyahatlerde matriks çalışması yapıyorum. Bu ülke dışarıdan ne alıyor? O ürünü bizden ne kadar alıyor? Biz onu dünyaya ne kadar veriyoruz? O matriks çalışmasıyla ilgili de bir dosya hazırladım. Ticaret Bakanına da (Çin) söyledim.
- Ülke bazlı tek tek çalışıyor musunuz artış için?
İhracatı artırmak, ihracatı desteklemek, ihracatı tabana yaymak, kadın genç girişimciyi desteklemek, ihracat master planımız üstünde çalışıyoruz. Ağustos ayında inşallah. Ülke bazlı çalışmaya gidiyoruz, sektöriyel bazlı çalışma yapıyoruz ve iş dünyasıyla birebir çalışıyoruz. Yani firmaları arayarak da yapıyoruz. Sektörlerle de bir araya geliyoruz. Gerekirse sürekli irtibat halindeyiz sürekli telefon olsun birebir toplantılar olsun. İller bazında da bir çalışmamız var. Türkiye genelinde ihracat destek ofislerini artırıyoruz. Hem TİM ile hem TOBB ile çalışmalarımız var. Buralarda nasıl ihracatçı olunur ne gibi desteklerimiz var onları birebir tanıtma eğitme imkânımız oluyor.
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