Pekcan: İhracatçılarımız için açabileceğimiz her kapıyı zorlayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pekin'de düzenlenen EXPO 2019’da Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtladı.

"Bakanlık olarak en önemli konularınız neler?" sorusuna Pekcan, "Bizim öncelikli hedefimiz ticaretimizi, ihracatımızı artırmak. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Yeni projeler hazırlıyoruz. İl bazındaki çalışmalarımızı artırdık. Bakanlık olarak biz Bakanlık mensuplarının artık il ziyaretlerine gönderiyoruz. Onları ‘Bakandan randevu isteyeyim, geleyim; alırım alamam, sorarım soramam’ demekten kurtarıp yerinde kapıyı çalıyoruz, biz geldik" yanıtını verdi.

Pekcan şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı olarak bizim ekiplerimiz gidiyor. İl ziyaretlerinde hem esnafla bir araya geliyoruz hem iş dünyasıyla bir araya geliyoruz. Hem de onlarla birebir istişare toplantıları yapıyoruz. Ticaretin hızlı, güvenilir ve kolay yapıldığı ülkelerde, en başlarda yer almak hedefimiz.

Bununla ilgili gümrüklerde çok özel çalışmalar yapıyoruz. İhracat Genel Müdürlüğümüzle çok özel çalışmalar yapıyoruz, yurt dışı temsilcilikler de öyle. Verdiğimiz hizmetleri dijitalleştirmeye de çok önem veriyoruz. Bildiğiniz gibi gümrüklerde kâğıtsız ihracatı gerçekleştirdik şu anda, birçok ülkede hâlâ bu yok. Bazı Avrupa ülkeleri de dâhil, evrakları biz hala soft copy olarak alamıyoruz, hard copy olarak alıyoruz ama buna rağmen biz ithalatta da dijitalleşme yönünde ciddi adımlar attık. Müşavirlerimizi şu anda çok aktive ettik, motive ettik. Ben iş dünyasıyla da müşavirlerin bir araya gelmesini istedim. Müşavirlerimizin önünde iş insanlarımız kuyruk oldu. O ülke hakkında, o pazar hakkında bilgi alabilmek için. Ne kadar güzel bir şey, demek böyle bir ihtiyaç varmış."

Karakuş'un sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Pekcan'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

'UZAK COĞRAFYALARA GENİŞ ÜRÜN GÖNDERİLMELİ'

- İhracatı artırmaya yönelik neler yapıyorsunuz?

Gittiğimiz illerde ‘ihracatçı olmayanı nasıl ihracatçı yaparız?’ ona bakıyoruz. Talepleri nedir, beklentisi nedir? Hangi ürünün üretimi var Türkiye’de? Bunlarla ilgili çalışmalarımız var.

Tabii ihracatçılarımızın da biraz daha uzak coğrafyalara fokus olmaları gerekli artık. Sadece yakın coğrafyaya değil pazarlarımızı genişletmemiz, ürün ihracat ettiğimiz ürün portföyünü artırmamız gerekiyor. Onun dışında, Perakende Yasası’yla ilgili de bir çalışmamız var. Onunla ilgili taslağımızı Külliye’ye gönderdik. Orada da coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla yer alması ama bir bölgedeki coğrafi ürün, sadece o ilinkileri değil de bütün Türkiye’den coğrafi işaretli ürün alıp satabilsin. Sadece private labella değil, diğer üreticilerilerin ki de en azından kendi ürünleriyle beraber raflarda yer alabilsin.

Bununla ilgili çalışmalarımız var. PERBİS programımızla beraber iş yerinin açılışının, kapanışının gerek Bakanlığımızla gerek diğer bakanlıkların da koordinasyonunda bunların on line olarak yapılabilir hale gelmesi üzerinde çalışıyoruz. Serbest bölgelerimizi zaten Serbest Bölge Programımızla beraber şu anda giren, çıkan ürün, araç ve serbest bölgede kalan plakası, şoförüyle beraber kayıt altında. Tek noktadan bütün Türkiye’yi takip edebiliyoruz. Hangi serbest bölgeye hangi tarihte ne girdi, ne çıktı, o serbest bölgede ne var, bilgisayarı açtığımız anda görebiliyoruz. Bunu genelleştireceğiz inşallah, bu yönde çalışmalarımız da devam ediyor. İhtisas serbest bölgelerine çok ciddi önem veriyoruz teknoloji yatırımları için. Bunun dışında Rekabet Kanunu’yla ilgili taslak çalışmalarımızı tamamladık.

2003 yılından beri güncellenmemiş ama Avrupa Birliğinde 2008’de, 2010’da güncellemiş uluslararası yatırımcıların görmek istediği bir rekabet hukukunu getiriyoruz inşallah. Meclis tatile giriyor, girmeden yetiştiremeyeceğiz herhalde. Meclis tatile girmeden önce elektronik çek, bonoyu hazırladık, gönderdik, o çıkabilir. Artık karşılıksız çekten kurtulmak için elektronik ortamda çeki alabilecek, ciro edebilecek, verebilecek senedini de çekini de. Yani iş insanımızı koruyacak önlemler almak için gayret içerisindeyiz aslında.

- Yabancı yatırımcıyı çekmek için neler yapılıyor?

Her gittiğimiz toplantıda biz Türkiye’ye yatırımcı çekmek ve Türkiye’ye turist çekmek için en az ihracatımız kadar onları da dile getiriyoruz, onlarla ilgili de ülkemiz için projeleri takip ediyoruz. Bunun takipçisi olup Türkiye’nin hem coğrafi açıdan hem gümrük birliği açısından hem Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslara, Rusya’ya yakınlığı açısından tam bir merkezi hat konumundayız aslında uzak coğrafyalardaki yatırımcı için. Bunların da dikkatini bu yönde çekmek için gayret sarf ediyoruz. Bizim amacımız Japonya’yı da Çin’i de aynı zamanda yatırımcı olarak görmek. Yani dünyadaki yatırımlarına baktığımız zaman Türkiye’deki yatırımlarının çok az olduğunu görüyorsunuz. Onlar da Türkiye’deki yatırımların artırılmasını desteklediklerini söylediler.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

- Japonya ve Çin ziyaretleriniz nasıl geçti?

İkisi de çok başarılı görüşmelerdi. Çin ile bizim serbest ticaret anlaşması, ekonomik ortaklık anlaşmamız, görüşmelerimiz devam ediyor. Japon Ticaret Bakanıyla hem Davos’ta hem Paris’te OECD’de hem de G-20 Ticaret Bakanları toplantıları vesilesiyle de bir araya geldik. Bu sene içerisinde görüşmeleri tamamlayacağız. İki taraf da bunu yapmaya istekli. Türkiye’nin de böyle büyük pazarlara ihtiyacı var. Yaklaşık 750 milyar dolarlık ticaret hacmi. Bunun da 73 milyar doları sadece gıda ve tarım ürünleri, Japonya’nın ithalatı. Biz de tarım ürünlerinde biraz daha taviz bekledik. Bekliyoruz da. İnşallah bu sene içinde tamamlayacağız. Artık bizim ihracatçılarımızın Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Kafkaslar, Avrupa, Rusya’dan çıkıp pergeli genişletme zamanı. Daha uzak coğrafyalara, daha hedef odaklı... Biz Bakanlık olarak her türlü desteğimizle arkalarında olacağız. Pazarlara giriş desteklerimiz var, marka desteklerimiz var. Onlara açabileceğimiz her kapıyı, aralayabileceğimiz her kapıyı zorlayacağız.

- Yeni projeler var mı?

Ticaret Müşavirliklerimizi güçlendiriyoruz. Yerel ekiplerle kadrolarımızı güçlendiriyoruz. Artık hem merkezden hem de yerel ekiplerle buralarda sürekli kadrolar oluşturuyoruz. Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nü yeni açtık. Artık sürekli ticaret müşavirlikleri ile koordinasyon halinde çalışıyoruz ve çok güzel bir program hazırlığı yaptık. İnşallah bütün Ticaret Müşavirliklerini, hatta belki sonra Akıllı İhracat Platformu’nu da İhracat Genel Müdürlüğümüz hazırlıyor. O programlar hazırlanınca yılsonuna kadar çok güzel çalışmalarımız var. Yani Ticaret Müşavirlikleri de birbirleriyle de Bakanlığımız ile de sürekli koordinasyon halinde bilgi alışverişi içinde bulunacakları, bütün uluslararası verileri de aynı siteden yararlanabilecekleri bir çalışmamız var.

'İŞİMİZ DEZAVANTAJI AVANTAJA ÇEVİRMEK'

- ABD ile ilgili ambargo ve yaptırım tartışmaları var. ABD ile ticaret görüşmeleri nasıl?

ABD Ticaret Bakanı Sayın Ross’la zaman zaman görüşüyoruz. Çok sıkı bir işbirliği halindeyiz Sayın Ross’la da. Haberleşerek sektörün önünü açmaya çalışıyoruz. Benim Bakan Yardımcım, onun temsilcisi bir arada koordinasyon halinde ortak toplantılar gerçekleştiriyorlar. Onlardan da sektöre yönelik, pazara giriş ve network ve dağıtım ağlarına girişle ilgili destek istedik. Sayın Ross da teyit verdi bu tür desteklerin içinde olacağında. Yani bizim hedefimiz 75 milyarı nasıl dengeli bir biçimde doldururuz. İnşallah yukarı da çıkarız.

- Bölgedeki tartışmalar nasıl etkiliyor ticareti?

Tabii yani etkiliyor. Gerçi şu anda Suriye’yle de ticaretimiz 1,3 milyar seviyelerine ulaştı ama bu coğrafyada olmanın dezavantajları var ama bizim işimiz dezavantajı avantaja çevirmek.

Tabii, ambargolar olmasa çok daha yukarılara taşıyabiliriz ama ambargolardan öyle ya da böyle etkileniyoruz. Biz de stratejimizi o doğrultuda yönlendiriyoruz. Amerika’yla çok sıkı bir çalışma yapıyoruz. Şimdi Çin stratejimizi devreye sokacağız. Japonya ile STA’yı devreye sokacağız. Yani bunlar bizim için çok önemli ve büyük pazarlar. Bizim hedefimiz ticaretimizi artırmak.

'ÜLKE ÜLKE ÇALIŞIYORUZ'

- Sorunlara yönelik yeni stratejik adımlar olacak mı?

Kesinlikle zaten ülke bazında da stratejik adımlarımız var. Ülke bazında ve sektörle beraber, iş dünyasıyla beraber, onların talepleriyle beraber, beklentileri nedir, potansiyelleri nedir, onları da dikkate alarak çalışmalar yapıyoruz. Yani Çin için özel stratejik planımız var, Amerika için ayrı bir çalışma grubumuz var. Ben gittiğim seyahatlerde matriks çalışması yapıyorum. Bu ülke dışarıdan ne alıyor? O ürünü bizden ne kadar alıyor? Biz onu dünyaya ne kadar veriyoruz? O matriks çalışmasıyla ilgili de bir dosya hazırladım. Ticaret Bakanına da (Çin) söyledim.

Ticaretin dengelenmesi ve Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdiği 50 milyar dolara ulaşması ama bu asimetrinin de ilerlemesi yönünde destek vereceklerini söylediler. Yani bizim taraftan da bu taraftan da hükümet desteği de arkasında olduğu zaman arkası gelecek. Çok ciddi pazarlar bunlar. Geçen sene 400 bin Çinli turist geldi. Bunu ilk aşamada bir milyona çıkartmamız lazım. Hedeflerimiz arasında o da var. THY, Çin’de birçok yere uçuş istedi. Çin Devlet Başkanı da bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

- Ülke bazlı tek tek çalışıyor musunuz artış için?

İhracatı artırmak, ihracatı desteklemek, ihracatı tabana yaymak, kadın genç girişimciyi desteklemek, ihracat master planımız üstünde çalışıyoruz. Ağustos ayında inşallah. Ülke bazlı çalışmaya gidiyoruz, sektöriyel bazlı çalışma yapıyoruz ve iş dünyasıyla birebir çalışıyoruz. Yani firmaları arayarak da yapıyoruz. Sektörlerle de bir araya geliyoruz. Gerekirse sürekli irtibat halindeyiz sürekli telefon olsun birebir toplantılar olsun. İller bazında da bir çalışmamız var. Türkiye genelinde ihracat destek ofislerini artırıyoruz. Hem TİM ile hem TOBB ile çalışmalarımız var. Buralarda nasıl ihracatçı olunur ne gibi desteklerimiz var onları birebir tanıtma eğitme imkânımız oluyor.