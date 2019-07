Pekcan: İhracatçılarımız için açabileceğimiz her kapıyı zorlayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek "Pazarlara giriş desteklerimiz var, marka desteklerimiz var. Onlara açabileceğimiz her kapıyı, aralayabileceğimiz her kapıyı zorlayacağız" dedi.