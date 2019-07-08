Kayıt
09:38 08 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    çekirdek

    Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği oldu: Pazarın cirosal büyüklüğü 1.2 milyar TL

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Türkiye’de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği olurken, onu yer fıstığı takip ediyor. Türkiye, kuruyemiş tüketiminde kişi başına 10.8 kilogram ile dünyada ikinci durumda bulunuyor.

    Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre Tadım Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, Türkiye’de kuruyemiş pazarının büyüklüğünün 4.84 milyar TL olduğunu belirterek, “Bunun yüzde 75’i açık, geri kalanı ise ambalajlı olarak tüketiliyor. En çok tüketilen kuruyemiş ise ay çekirdeği. Türklerin vazgeçilmezi özellikle yaz aylarıyla beraber tüketimi tavan yapıyor. Piknik alanlarından parklara, apartman önlerine kadar her yerde tüketiliyor” dedi.

    'HER HANEYE GİRİYOR'

    Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
    © AA / Burak Milli
    Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
    Sektörün yüzde 50’sinin ay çekirdeğinde döndüğünü dile getiren Göçmen, “Onu yer fıstığı ve karışık kuruyemiş takip ediyor. 2018’de ülkemizde ay çekirdeği üretimi 125 bin ton olarak gerçekleşti. Pazarın cirosal büyüklüğü 1.2 milyar TL. 2018’de hanelerin yüzde 84’üne ay çekirdeği girdi. Bir önceki yıla göre tüketim oranı yüzde 7 arttı. 2018’de 40.6 tonluk ambalajlı ay çekirdeği tüketimi gerçekleşti. Ambalajlı kısımda pazar payımız yüzde 71” diye konuştu.

    Zeynep Göçmen, kuruyemiş fiyatlarına da değinerek, “O yılki mahsule göre fiyatlar inip çıkıyor. Çekirdek fiyatı daha stabil. Her üründe fiyatlar o yılki rekolteye göre değişiyor. Genelde kuruyemiş ürünlerinin hasadı ağustos ve eylül aylarında. Eylülle beraber yeni mahsule geçeceğiz. Mümkün olduğunca aracılar olmadan doğrudan çiftçiden alıyoruz. Fiyat artışı yapmamaya çalışıyoruz. Biz tüketiciye katma değerli ve iyi işlenmiş ürün sunuyoruz. Hepsi aynı boy ve kalitede oluyor” değerlendirmesini yaptı.

    DÜNYADA FAVORİ YER FISTIĞI

    • Türkiye’de pazarını büyüklüğü 4.84 milyar TL.
    • Pazarın yüzde 75’i açık, yüzde 25’i paketli.
    • Dünyada tüketim açısından en popüler kuruyemiş 42 milyon tonla yer fıstığı oldu.
    • Yer fıstığı 1.1 milyon tonla badem, 888 bin tonla ceviz takip ediyor.
    • Kuruyemişi en çok tüketen ülke kişi başına 12.2 kg ile Çin. Çin’i 10.8 kg ile Türkiye izliyor.
    • 8.61 kg ile İran üçüncü, 8.5 kg ile Amerika dördüncü sırada yer alıyor.
    • Türkiye’de en çok ay çekirdeği tüketiliyor. Rekoltesi 125 bin ton, büyüklüğü ise 1.2 milyar TL.

    'KURUYEMİŞE CİDDİ YÖNELİM VAR'

    Pazarı da değerlendiren Zeynep Göçmen, “Geçen yıl yüzde 10 büyümüştü. Bu yıl yüzde 4’lük büyüme var. Biz geçen yıl pazarın üzerinde yüzde 20 oranında büyüdük. Bölgesel olarak tüketime bakıldığında ise İstanbul ve Marmara Bölgesi başta geliyor. Onu Ankara, İzmir, Bursa gibi iller takip ediyor” bilgisini verdi. Göçmen, sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla kuruyemişe ciddi yönelim olduğunu da dile getirerek, doktorlar ve diyetisyenlerin tavsiyelerinin başında geldiğini kaydetti. Göçmen, sektörde yeni trend olarak çiğ kuruyemiş ve meyvenin öne çıktığını dile getirdi.

    Etiketler:
    Türkiye, Para, ciro, çekirdek, Tüketim, üretim, Tadım
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baykal Gölü'ndeki Olhon Adası'nın gün batımı manzarası.
    Baykal Gölü'nün incisi Olhon Adası
    Karikatür
    'ABD'nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanmaya çalışmasından rahatsızız'
    İnfografik
    Golan-1000 çok namlulu roketatar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet