Türk makine sektörü: Rus sanayicilerle her türlü işbirliğine açığız

Türk makine sektöründeki şirketlerin Rus sanayicilerle her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türk-Rus işbirliğinin makine sanayiinin tüm dallarını kapsadığını vurguladı.

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen, Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı kapsamında Sputnik’in sorularını yanıtlayan Kutlu Karavelioğlu, Türk makine sektöründe yer alan şirketlerin Rus sanayicilerle her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti, Türk-Rus işbirliğinin makine sanayiinin tüm dallarını kapsadığına vurgu yaptı.

Makine endüstri alanında Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilere değinen Karavelioğlu şunları söyledi:

Türkiye coğrafi yakınlığı ve iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların da etkisiyle Rusya pazarında her zaman önemli bir oyuncu olmuştur. Makine imalatçısı firmalarımız da uluslararası marka değeri ve yüksek hizmet kalitesiyle, Rusya’daki en aktif iş ortaklarından biridir.

‘İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ’

Rus tüketicilerin hangi ekipman tiplerine ilgi gösterdiğine değinen Karavelioğlu, şöyle konuştu: “Rusya'daki iş ortaklarımızın otomatik veri işleme makinelerinden manyetik veya optik okuyuculara, fabrika veya laboratuvar ekipmanlarından reaktör ve kazanlara kadar, en fazla ithal ettiği tüm makine gruplarında çok güçlü markalarımız var. Türk makine ihracatçıları olarak takım tezgâhlarından inşaat ve madencilikte kullanılan makinelere, pompa ve kompresörlerden hadde ve döküm makinelerine, kalıp imalatına kadar, makine sanayiinin tüm alt dallarında Rus sanayicilerle işbirliği içindeyiz. İşbirliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.”

Karavelioğlu, “Biz Rus sanayicilerle her türlü işbirliğine açığız. Bugüne kadar kurduğumuz tüm temaslarda bu yöndeki irademizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye’nin ileri teknoloji geliştirme, tasarlama ve uygulama noktasında 2000’li yıllar itibarıyla çok önemli bir gelişim gösterdiğine vurgu yapan Karavelioğlu, “Özellikle makine üreticilerimiz, niş alanlarda üretim yapan firmalara esnek çözümler üretme noktasında çok güçlü bir duruma geldi. Bizim ihraç ettiğimiz makinelerin yüzde 65'ini AB ülkeleri, ABD ve Rusya satın alıyor, gelişmiş pazarlardaki müşterilerimiz, ihtiyaçlarına özel çözümler üretebildiğimiz için daha fazla işbirliği yapmak istiyor” diye konuştu.

“İhracat ettiğimiz ürünlerin içerisinde, ileri teknolojili ürünler; turbin, turbojetler, enerji verimliliği yüksek mühendislik ürünleri, ağır hizmet tipi iş ve inşaat makineleri, tarım makineleri, sanayi, enerji ve madencilik sektörlerine yönelik genel maksatlı makineler var” diyen Karavelioğlu, fuara katılımla ilgili beklentilerini ise şu sözlerle aktardı:

Ticaret Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle, milli katılım organizasyonunda yer alacak firmalarımızla birlikte iki ülke arasındaki işbirliklerini geliştirmenin yollarını arayacağız. Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği arttıkça, bundan hepimiz kârlı çıkacağız.