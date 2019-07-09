Katarlılar, Karaköy ve Dolapdere'deki iki oteli 93 milyon euro'ya satın alacak

Seba İnşaat Karaköy ve Dolapdere'deki iki otelini 93 milyon euro'ya Katarlı Artic'e satacak.

Seba İnşaat, Karaköy ve Dolapdere'deki iki otelinin toplam 93 milyon euro’ya satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company (Artic) ile anlaştı.

Seba İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Artic Karaköy'deki 135 odalı oteli JW Marriott Hotel Galataport, Dolapdere'de yer alan 265 odalı oteli ise Sheraton City Center markası ile işletecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Al Faisal Holding bünyesinde faaliyet gösteren Artic ağırlama sektöründe gayrimenkul geliştirme, satın alma ve kiralama faaliyetlerinde bulunuyor.