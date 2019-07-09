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13:08 09 Temmuz 2019
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    TL, Türk Lirası

    BES'ten nakit çekme olanağı geliyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarına, kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi için birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı sağlanacak.

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekebilecek.

    © REUTERS / Murad Sezer
    Yargıtay: BES birikimleri kısmen haczedilebilir
    TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik önemli hedefler yer alıyor. Buna göre, plan döneminde yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

    Bu kapsamda, uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

    Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

    KIDEM TAZMİNATIYLA ENTEGRE EDİLECEK

    TL - para - Türk lirası - BES
    © AA /
    BES’teki devlet katkısının en az yüzde 10’u Borsa’ya yatırılacak
    Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

    Sektörün, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak. Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ilave vergisel teşviklerle artırılacak.

    Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

    İKİNCİ KONUT ALIMLARINDA VERGİLEME VE KREDİ KULLANIMI

    İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecek.

    TBMM
    © AA / Aykut Ünlüpınar
    11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu: 2023'te kişi başı gelir hedefi 12 bin 484 dolar
    Hane halkı tasarruflarının artırılmasını temin için, borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.

    Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacak.

    Bu doğrultuda, geçen yıl yüzde 26.5 olan yurt içi tasarrufların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının plan sonunda yüzde 30.3'e, BES katılımcı sayısının 11.6 milyondan 15.2 milyona, BES fon tutarının da 96.3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

    YABANCI EMEKLİLİK FONLARI TÜRKİYE'YE ÇEKİLECEK

    TL - para - Türk lirası - BES
    © AA /
    SPK düzenlemesi: Emeklilik fonlarından 2.5 milyar lira Hazine'ye borç verilecek
    Cari işlemler açığının büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacak, finansman kalitesi artırılacak.

    Uzun vadeli yatırım projelerinde vadeye uygun, uzun vadeli uluslararası ortaklık temelli finansman araçları geliştirilecek.

    Ülkenin yatırım ortamı detaylı bir programla uluslararası alanda tanıtılacak. Dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere büyük ölçekli fonların Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapmasına yönelik yeni finansal ürünler oluşturulacak.

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    Etiketler:
    Tasarruf, Emeklilik, Kredi, Konut, Ekonomi, BES, Türkiye, 11. Kalkınma Planı
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