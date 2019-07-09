El konulan araçlar 4’te 1 vergiyle iade edilecek

Konuyla ilgili düzenleme, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan torba kanun teklifinin 14. maddesiyle hayata geçirilecek. Teklif uyarınca, Gümrük Kanunu’na geçici madde eklenecek. Galeriler tarafından Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden sıfır araçmış gibi getirilen araçların sonradan ikinci el araç olduğu tespit edilince gümrük tarafından el konuluyor. Bu araçların çoğunluğunun yurda girdikten sonra birçok kez el değiştirdiği ve ikinci, üçüncü sahiplerinin elinde iken kaçak olduğu tespit edilince el konulduğu kaydedildi.
BEYANDA BULUNANA YÜZDE 15 ORANINDA VERGİ
Ancak sahiplerinden, aracın gümrükte muhafazasına ilişkin masraflar tahsil edilecek. Bu arada, gümrükçe henüz kaçak olduğu tespit edilmemiş bulunan araç sahipleri doğrudan kendileri beyanda bulundukları takdirde yüzde 25 yerine yüzde 15 oranında vergi ödeyerek, araçlarına el konulmasını önleyebilecek.
2007- 2016 yılları arasında bu şekilde ithal edilen araç sayısının 53 bin olduğunu kaydeden Aşçı, bunların bir kısmında değerin düşük gösterildiğini, bir kısmının ise ikinci el olarak yurda getirildiğinin sonradan tespit edildiğini söyledi. Aşçı, Almanya başta olmak üzere otomobil ithal edilen ülkelerle yapılan bilgi paylaşımı dolayısıyla, Türkiye’ye getirilmeden önce başka ülkede satışı yapılarak tescil edilen araçları saptayabildiklerini belirtti.
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