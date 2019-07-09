El konulan araçlar 4’te 1 vergiyle iade edilecek

Yurt dışından sıfır araçmış gibi ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkan lüks araçların sahiplerine ikinci kez af geliyor. Araçların son sahipleri, aracın ilk satın alımı sırasında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25’i oranında tutarı ödedikleri takdirde, araç üzerindeki el koyma ve müsadere kararları kalkacak.

Konuyla ilgili düzenleme, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan torba kanun teklifinin 14. maddesiyle hayata geçirilecek. Teklif uyarınca, Gümrük Kanunu’na geçici madde eklenecek. Galeriler tarafından Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden sıfır araçmış gibi getirilen araçların sonradan ikinci el araç olduğu tespit edilince gümrük tarafından el konuluyor. Bu araçların çoğunluğunun yurda girdikten sonra birçok kez el değiştirdiği ve ikinci, üçüncü sahiplerinin elinde iken kaçak olduğu tespit edilince el konulduğu kaydedildi.

Torba yasa teklifindeki geçici maddeye göre, mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları ile ilgili olarak bir fırsat sunulacak. Söz konusu araç sahipleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurarak taşıtın ilk satın alımı sırasında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin yüzde 25’ini ödedikleri takdirde, el koyma kararı kaldırılarak, araç iade edilecek.

BEYANDA BULUNANA YÜZDE 15 ORANINDA VERGİ

Ancak sahiplerinden, aracın gümrükte muhafazasına ilişkin masraflar tahsil edilecek. Bu arada, gümrükçe henüz kaçak olduğu tespit edilmemiş bulunan araç sahipleri doğrudan kendileri beyanda bulundukları takdirde yüzde 25 yerine yüzde 15 oranında vergi ödeyerek, araçlarına el konulmasını önleyebilecek.

Teklifin gerekçesinde, iyi niyetli üçüncü kişilerin mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığı belirtildi. Benzer bir af düzenlemesi 2017 yılında da çıkartılmıştı. Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, Türkiye’ye yılda 500 bin araç ithal edildiğini, bunların yüzde 1.5-2.5 arasındaki kısmının galeriler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

2007- 2016 yılları arasında bu şekilde ithal edilen araç sayısının 53 bin olduğunu kaydeden Aşçı, bunların bir kısmında değerin düşük gösterildiğini, bir kısmının ise ikinci el olarak yurda getirildiğinin sonradan tespit edildiğini söyledi. Aşçı, Almanya başta olmak üzere otomobil ithal edilen ülkelerle yapılan bilgi paylaşımı dolayısıyla, Türkiye’ye getirilmeden önce başka ülkede satışı yapılarak tescil edilen araçları saptayabildiklerini belirtti.