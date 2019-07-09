'Demiryollarındaki farklı ray genişlikleri, Türk-Rus ticaret hacminin artmasını engelliyor'

Türk-Rus İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Galip Savaşır, Türkiye ve Rusya'daki demiryollarında ray genişliklerinin farklı olmasının iki ülke arasındaki yatırım işbirliğinin ve ticaret hacminin artmasını engellediğini söyledi.

Türkiye'nin partneri olduğu INNOPROM 2019 Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Savaşır, ticaret hacminin artışı önündeki demiryolu engeline dikkat çekti.

Savaşır, iki ülke arasındaki demiryolu hattının tam kapasiteyle kullanılamadığını ve bunun yatırım işbirliğinin ve ticaret hacminin artmasını engellediğini vurguladı.

'SADECE 2 MİLYON TON YÜK DEMİRYOLUYLA TAŞINIYOR'

Savaşır'ın demecini somut örneklerle genişleten TCDD Lojistik Dairesi Başkanı Mehmet Altınsoy, "Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 44 milyon ton. Bunun 42 milyon tonu deniz yolu, sadece 2 milyon tonu ise demiryolu üzerinde sağlanıyor. Bunun nedeni Rusya ve Türkiye'nin farklı ray genişliklerine sahip olması" dedi.

Rusya'nın en büyük partnerleri olmasını istediklerini kaydeden Altınsoy, Rusya Demiryolları (RJD) ile bu sorunun çözülmesi için aktif bir çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.