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09:00 10 Temmuz 2019
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    Türkiye, turistler için en popüler ülkeler listesinde

    ÖTV’ye ‘ithal ve lüks’ güncellemesi

    © AP Photo / Mucahid Yapici
    Ekonomi
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    11. Kalkınma Planı’na göre, ÖTV alınmayan lüks ve ithal ürünler tespit edilip listeye eklenecek. Kamu çalışanlarının mal varlığı denetlenecek, kamu bilgisini özel çıkar için kullanmak engellenecek.

    Bira firmasından light ürün talebine yanıt: Yarım bardak için
    © Flickr /
    Vergi uzmanı Bingöl: Drone'lara ve evde bira yapımı için kullanılan kitlere ÖTV getirilebilir
    Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin 4 yıllık hedeflerine dair veriler yer aldı.

    Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre ÖTV’ler ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı belirtilen planda, lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV’ye tabi olmayanların gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacağı belirtildi.

    Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmaların kurulacağı da planda yer aldı.

    ŞEFFAF YÖNETİM

    Planda yolsuzluklar mücadelenin artırılacağı da kaydedilirken, “Yolsuzluklarla mücadele amacıyla kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak ve otomatik takip sistemi kurulacaktır. Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçlarının internet üzerinden yayımı sağlanacaktır. Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, nüfuzun ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmasının engellenmesine yönelik düzenlemeler etkin bir şekilde uygulanacaktır” denildi.

    Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı TBMM’ye sunulurken Türkiye’nin 4 yıllık vizyonuna dair hedefler de yer aldı. Planda yer alan dikkat çekici başlıklar şöyle:

    TOPLU TAŞIMAYA TEK KART

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
    Yıldırım: İstanbulkart abonmanı 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz
    - Trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla kent içi ulaşımda arz yönlü politikalardan ziyade talep yönlü politikaların uygulanmasıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımı özendirilecek.

    - Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin tramvay sistemleri için asgari 7 bin yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10 bin yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15 bin yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacak.

    - Toplu taşımada tek kart ödeme sistemi hayata geçirilecek.

    - Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra köprü, tünel gibi darboğaz oluşan altyapıların ücretlerinin dinamik fiyatlandırılması, park-et-bin ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

    BEYİN GÖÇÜNÜ ÖNLEME ÇALIŞMASI

    - Türkiye’den yurt dışına doğru yaşanan beyin göçünün nedenleri analiz edilecek ve nitelikli işgücünün ülkede kalması için çalışmalar yapılacak.

    - Yurt dışında yaşayan ve potansiyel olarak Türkiye’de çalışma ihtimali bulunan vatandaşlara ilişkin uluslararası nitelikli işgücü ağı oluşturulacak.

    BİSİKLETE ÖZENDİRME

    - Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve motorsuz ulaşım türleri özendirilecek.

    - Tarihi ve kültürel cazibe noktaları ile alışveriş bölgelerinde motorlu taşıtlardan arındırılmış yaya bölgeleri oluşturulacak.

    - Bisiklet kullanımını teşvik amacıyla yasal ve finansal destek mekanizmaları kurulacak. Bisiklet yolu uygulama planı hazırlanacak, bu kapsamda yeni bisiklet yolları yapılacak.

    TL, Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer
    BES'ten nakit çekme olanağı geliyor
    BES'TEN ÇIKMADAN PARA ÇEKME

    - Kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilecek.

    - BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışları önlenecek. Sağlık, evlilik, eğitim, mülk alma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

    GIDA ENFLASYONUNA ÖNLEM

    - Fiyatları etkileyen etmenler yakından izlenerek, fiyat istikrarını olumsuz etkileyecek ani gelişmeler karşısında, enflasyon hedefinden sapılmamasına yönelik para ve maliye politikası araçları koordineli, hızlı ve etkili bir şekilde devreye alınacak.

    - Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak ve tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek.

    HALK OYU DEVREDE

    - Yerelde karar süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecek.

    - Kent konseylerinde belirli bir oranda katılımı sağlanacak, önemli kararlarda halk oylamasına başvurulabilecek.

    ÖDEME GÜCÜNE GÖRE VERGİ

    - Gelir ve kurumlar vergilerini tek bir kanunda birleştirilecek.

    - Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak.

    - Maktu vergiler fiyatlar genel seviyesindeki değişime bağlı olarak artırılacak.

    iPhone 6
    © Sputnik / Alexander Vilf
    Sigara ve telefona ÖTV zammı
    - Lüks ve ithal yoğunluğu yüksek ürünlerden ÖTV’ye tabi olmayanlar gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacak.

    - Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek.

    BELEDİYE GELİRLERİNE DÜZENLEME

    - Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak.

    - Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecek.

    MAL BEYANINA OTOMATİK TAKİP

    - Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele edilecek. Kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak ve otomatik takip sistemi kurulacak.

    - Yerelde imar değişikliği, kaynak tahsisi, önceliklerin belirlenmesi gibi süreçler internetten yayımlanacak.

    - Kamu ihalelerinin süreç ve sonuçları internetten yayımlanacak.

    TBMM
    © AA / TBMM / Bülent Yılmaz
    Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi kabul edildi
    ÖZEL ÇIKAR ÖNLEMİ

    - Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, nüfuzun ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılması engellenecek.

    - Ortak olduğu şirketler ve iştirakler dâhil olmak üzere yerel yönetimlerde denetim ve hesap verilebilirlik mekanizması güçlendirilecek.

    AFETE HAZIRLIK

    - İstanbul’da bir deprem sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için risk azaltma ve güçlendirme çalışmalarına devam edilecek. Altyapının afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

    Etiketler:
    Bisiklet, kart, Toplu taşıma, BES, güncelleme, lüks, ithalat, ÖTV
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