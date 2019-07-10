Dolar/TL 5.73 seviyelerinden işlem görüyor

Dün 5.6845'e kadar gerilemesi sonrası gelen alımlarla yükselişe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 5.7337'den tamamladı.
Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.1 üzerinde, 5.7380 seviyesinden alıcı buluyor. Euro/TL yüzde 0.1 artışla 6.4380, sterlin/TL yatay seyirle 7.1460 seviyesinden işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1.1206, sterlin/dolar yüzde 0.18 azalışla 1.2445 ve dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 97.50 seviyelerinde bulunuyor.
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